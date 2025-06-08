https://ria.ru/20250608/raketa-2021631749.html
Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету
Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету - РИА Новости, 08.06.2025
Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету
Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом, а также управляемую ракету... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:00:00+03:00
2025-06-08T15:00:00+03:00
2025-06-08T15:03:00+03:00
черное море
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом, а также управляемую ракету "Нептун" над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого июня с 11.40 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены: четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым; украинская управляемая ракета "Нептун-МД" – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250608/pvo-2021613484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, безопасность
Черное море, Россия, Безопасность
Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету
Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету "Нептун-МД"