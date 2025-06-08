https://ria.ru/20250608/raketa-2021631749.html

Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету

Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету - РИА Новости, 08.06.2025

Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету

Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом, а также управляемую ракету... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:00:00+03:00

2025-06-08T15:00:00+03:00

2025-06-08T15:03:00+03:00

черное море

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом, а также управляемую ракету "Нептун" над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого июня с 11.40 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены: четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым; украинская управляемая ракета "Нептун-МД" – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250608/pvo-2021613484.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, безопасность