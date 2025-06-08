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День социального работника в России

День социального работника в России - РИА Новости, 08.06.2025

День социального работника в России

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T00:22:00+03:00

2025-06-08T00:22:00+03:00

2025-06-08T00:22:00+03:00

справки

россия

день социального работника

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Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. Впервые День социального работника как профессиональный праздник был официально закреплен в постановлении ежегодной конференции ассоциации работников социальных служб в 1994 году.Дата празднования выбрана не случайно. 19 июня (8 июня по старому стилю) 1701 года император Петр I подписал указ № 1856 "Об определении в домовые Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых", положивший начало формированию государственной системы социальной защиты в России.В XVIII веке при императрице Екатерине II в каждой губернии были созданы приказы общественного призрения – система государственной помощи, осуществлявшая всю социальную политику в стране. Приказы открывали и брали под контроль народные школы, заведения для умалишенных и неизлечимых больных, госпитали, больницы, богадельни, сиротские и смирительные дома. В этот период возникла сеть воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных ("зазорных") младенцев.Продолжила дело Екатерины II императрица Мария Федоровна, которая руководила всеми социальными учреждениями. Она основала Ведомство учреждений императрицы Марии для помощи нуждающимся независимо от их происхождения. Под ее руководством оно процветало и превратилось в особую отрасль общественного призрения, народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. При Марии Федоровне были открыты опытные воспитательные дома для глухонемых и слепых детей, богадельни для вдов военных и гражданских чиновников и др.В 1802 году императором Александром I было основано крупное благотворительное ведомство – Императорское Человеколюбивое общество. Оно заботилось об учреждении заведений "для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вообще к работам неспособных… для воспитания сирот и детей бедных родителей" и др. В 1912 году общество насчитывало 274 благотворительных заведения.С возникновением в 1830-х годах частной организованной благотворительности завершилось господство закрытых заведений как формы социальной помощи. Однако до 1862 года для утверждения благотворительных обществ в Российской империи требовалось Высочайшее соизволение, что осложняло порядок их образования, так что существовало и функционировало только шесть благотворительных обществ. С передачей в 1862 году министерству внутренних дел права учреждения благотворительных обществ процесс развития частной благотворительности приобрел более динамичный характер. Всего в начале XX века в стране было порядка 19 тысяч благотворительных организаций, опекавших около 2,5 миллиона человек (1,5% подданных империи). В мае 1917 года постановлением Временного правительства Императорское Человеколюбивое общество было включено в состав министерства государственного призрения. В ноябре того же года взамен этого министерства был создан Народный комиссариат государственного призрения. В апреле 1918 года он был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения РСФСР.В 1946 году образовано министерство соцобеспечения РСФСР. Оно было ликвидировано в июле 1991 года в связи с образованием министерства здравоохранения и социального обеспечения РСФСР. В 1986 году была официально утверждена должность "социального работника". До этого его функции выполняли служащие социального обеспечения и пенитенциарных учреждений, социологи и психологи, служащие государственных организаций, научных и других учреждений. В июле 1990 года была введена должность "социальный педагог". 23 апреля 1991 года решением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам квалификационная характеристика "специалиста по социальной работе" была внесена в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Представление различных видов социальной помощи и оказание подобных услуг населению является одной из обязанностей государства, закрепленной в Конституции России (статьи 7, 39,75 и др.). В настоящее время предоставление социальных услуг регулируется федеральным законом от 28 декабря 2013 года "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", вступившим в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2018 года начала работать Единая государственная информационная система социального обеспечения. Реализация правительственных мер в области социальной защиты населения возложена на министерство труда и социальной защиты РФ. Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность по оказанию постоянной, периодической, разовой, в том числе срочной, помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Оказываемые социальные услуги могут быть социально-бытовыми, социально-медицинскими, социально-психологическими, социально-педагогическими, социально-трудовыми, социально-правовыми, срочными и др. В обязанности социального работника входят покупка и доставка для подопечного продуктов, промтоваров и лекарств по его просьбе, приготовление пищи, кормление, помощь в ремонте и уборке, доставка воды, топка печей, помощь в покупке топлива (для проживающих в домах без центрального отопления и водоснабжения), сдача вещей в стирку и химчистку, оплата жилья и коммунальных услуг и др. Сегодня почти в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 108 тысяч социальных работников. Специалистов данной профессии готовят 120 высших учебных заведений, в том числе профильный вуз – Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы. Среди почетных званий России есть и звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации". Согласно статье 5 федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", система социального обслуживания, помимо государственных, включает коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальных предпринимателей. По данным мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах РФ в 2021 году, общее число поставщиков социальных услуг составило более 6,5 тысячи организаций. В 2024 году на выполнение государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере на территории регионов РФ было привлечено свыше восьми тысяч исполнителей, в том числе 172 негосударственных. Ими была оказана помощь более 8,5 миллиона потребителей услуг в рамках социального заказа. В рамках нацпроекта "Демография" (2019-2024) в России была выстроена системы долговременного ухода, предполагающая целый комплекс социальных и медицинских сервисов для пожилых и инвалидов. В нее вошло 50 различных бесплатных соцуслуг – от помощи в быту до поддержания коммуникативных навыков. На начальном этапе нацпроекта система долговременного ухода (СДУ) за пожилыми гражданами и инвалидами была реализована в шести регионах России, а на конец 2023 года – начало 2024 года – в 89 регионах. Меры СДУ охватили порядка 170 тысяч нуждающихся в помощи граждан РФ.С 1 января 2025 года система долговременного ухода реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья", предполагающего, что не менее 500 тысяч граждан, наиболее нуждающихся в таких услугах, к 2030 году должны быть охвачены долговременным уходом.Правительством также утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач стратегии – укрепление в обществе ценности семьи и уважительного отношения к старшему поколению, повышение финансовой обеспеченности граждан старшего возраста, охрана их здоровья и профилактика заболеваний, внедрение новых методов диагностики и лечения, улучшение лекарственного обеспечения, продление активного здорового долголетия, создание условий для реализации личностного потенциала пожилых граждан и расширения их участия в жизни общества, развитие инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни.Независимо от специализации каждый соцработник должен обладать определенным набором качеств. В первую очередь это способность быть "третьим человеком", связующим звеном между подопечным и окружающим миром, детьми и взрослыми, семьей и обществом. Среди важных качеств соцработника – уметь сопереживать и вникать в чужие проблемы. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, день социального работника