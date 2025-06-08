https://ria.ru/20250608/pvo-2021613484.html

ПВО сбила 131 украинский беспилотник

ПВО сбила 131 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО сбила 131 украинский беспилотник

Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:40:00+03:00

2025-06-08T11:40:00+03:00

2025-06-08T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение цеху по производству дронов и местам их хранения, учебному центру операторов БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139-ти районах."Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины