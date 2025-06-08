https://ria.ru/20250608/pvo-2021613484.html
ПВО сбила 131 украинский беспилотник
ПВО сбила 131 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО сбила 131 украинский беспилотник
Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:40:00+03:00
2025-06-08T11:40:00+03:00
2025-06-08T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение цеху по производству дронов и местам их хранения, учебному центру операторов БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139-ти районах."Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 131 украинский беспилотник
ПВО сбила 131 украинский беспилотник, в том числе 73 вне зоны СВО