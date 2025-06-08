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На заводе "Азот" в Тульской области произошел пожар из-за падения БПЛА
На заводе "Азот" в Тульской области произошел пожар из-за падения БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
На заводе "Азот" в Тульской области произошел пожар из-за падения БПЛА
На заводе "Азот" в Новомосковске в Тульской области в результате падения БПЛА начался пожар, возгорание ликвидировано, пострадали два человека, сообщил в своем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:37:00+03:00
2025-06-08T02:37:00+03:00
2025-06-08T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
происшествия
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На заводе "Азот" в Новомосковске в Тульской области в результате падения БПЛА начался пожар, возгорание ликвидировано, пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев."Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей. В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте". Горение ликвидировано", — написал глава региона.Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано, подчеркнул Миляев.По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250608/opasnost-2021580378.html
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тульская область, происшествия, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Происшествия, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На заводе "Азот" в Тульской области произошел пожар из-за падения БПЛА
Миляев: на заводе "Азот" в Тульской области после атаки БПЛА возник пожар