https://ria.ru/20250608/putin-2021673608.html

Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию

Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию - РИА Новости, 08.06.2025

Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию

Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:21:00+03:00

2025-06-08T21:21:00+03:00

2025-06-08T21:21:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если он приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает", - заявил Орбан в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест МУС.По мнению Орбана, "эта организация стала слишком политизированной", "она меня не интересует", сказал он. По его словам, необходимо "стратегическое соглашение" с Россией. "Угроза войны на территории ЕС и прямого столкновения с Россией - не в наших интересах. Поэтому Украина не может стать членом НАТО", - сказал он. По мнению венгерского лидера, антироссийские санкции негативно отражаются на Евросоюзе. "Нам нужно думать не о Путине, а о нас самих... санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трех лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций, для Венгрии это очень существенная сумма", - сказал он.

https://ria.ru/20250523/peskov-2018631771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, израиль, виктор орбан, владимир путин, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, евросоюз, нато