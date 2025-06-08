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Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию - РИА Новости, 08.06.2025
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21:21 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/putin-2021673608.html
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию - РИА Новости, 08.06.2025
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию
Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:21:00+03:00
2025-06-08T21:21:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. &quot;Если он приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает&quot;, - заявил Орбан в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест МУС.По мнению Орбана, "эта организация стала слишком политизированной", "она меня не интересует", сказал он. По его словам, необходимо "стратегическое соглашение" с Россией. "Угроза войны на территории ЕС и прямого столкновения с Россией - не в наших интересах. Поэтому Украина не может стать членом НАТО", - сказал он. По мнению венгерского лидера, антироссийские санкции негативно отражаются на Евросоюзе. "Нам нужно думать не о Путине, а о нас самих... санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трех лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций, для Венгрии это очень существенная сумма", - сказал он.
https://ria.ru/20250523/peskov-2018631771.html
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в мире, венгрия, россия, израиль, виктор орбан, владимир путин, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, евросоюз, нато
В мире, Венгрия, Россия, Израиль, Виктор Орбан, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Евросоюз, НАТО
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию

Орбан заявил, что если Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«

"Если он приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает", - заявил Орбан в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест МУС.

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По мнению Орбана, "эта организация стала слишком политизированной", "она меня не интересует", сказал он.
По его словам, необходимо "стратегическое соглашение" с Россией.
«
"Угроза войны на территории ЕС и прямого столкновения с Россией - не в наших интересах. Поэтому Украина не может стать членом НАТО", - сказал он.
По мнению венгерского лидера, антироссийские санкции негативно отражаются на Евросоюзе.
"Нам нужно думать не о Путине, а о нас самих... санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трех лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций, для Венгрии это очень существенная сумма", - сказал он.
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В миреВенгрияРоссияИзраильВиктор ОрбанВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судЕвросоюзНАТО
 
 
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