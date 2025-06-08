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Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию - РИА Новости, 08.06.2025
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию
Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:21:00+03:00
2025-06-08T21:21:00+03:00
2025-06-08T21:21:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если он приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает", - заявил Орбан в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест МУС.По мнению Орбана, "эта организация стала слишком политизированной", "она меня не интересует", сказал он. По его словам, необходимо "стратегическое соглашение" с Россией. "Угроза войны на территории ЕС и прямого столкновения с Россией - не в наших интересах. Поэтому Украина не может стать членом НАТО", - сказал он. По мнению венгерского лидера, антироссийские санкции негативно отражаются на Евросоюзе. "Нам нужно думать не о Путине, а о нас самих... санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трех лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций, для Венгрии это очень существенная сумма", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Венгрия, Россия, Израиль, Виктор Орбан, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Евросоюз, НАТО
Орбан рассказал, как примут Путина, если он приедет в Венгрию
Орбан заявил, что если Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает