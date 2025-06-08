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Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 08.06.2025
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14:12 08.06.2025 (обновлено: 14:35 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/putin-2021627336.html
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 08.06.2025
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:12:00+03:00
2025-06-08T14:35:00+03:00
владимир путин
заседание совбеза рф
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев".О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности.Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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владимир путин, заседание совбеза рф, россия
Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Россия
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Путин проведет заседание Совбеза и встретится с участниками "Времени героев"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев".
О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности.
Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с участниками второго потока самарской Школы героев в Самарском университете имени Королева - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Участниками второго потока самарской "Школы героев" стали 45 ветеранов СВО
5 июня, 10:54
 
Владимир ПутинЗаседание Совбеза РФРоссия
 
 
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