https://ria.ru/20250608/putin-2021627336.html

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 08.06.2025

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:12:00+03:00

2025-06-08T14:12:00+03:00

2025-06-08T14:35:00+03:00

владимир путин

заседание совбеза рф

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев".О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности.Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

https://ria.ru/20250605/geroi-2021043787.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, заседание совбеза рф, россия