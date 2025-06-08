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Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2025
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09:26 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/putin-2021595689.html
Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником
Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2025
Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником и отметил, что благородные традиции милосердия и попечительства РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:26:00+03:00
2025-06-08T09:26:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником и отметил, что благородные традиции милосердия и попечительства всегда были в характере русского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём социального работника. Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты", - говорится в поздравлении. Президенту отрадно, что вдохновляющие идеалы честного, беззаветного служения избранному делу достойно продолжает нынешнее поколение социальных работников. Они трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям, в других организациях социальной сферы. Всех их объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества - неравнодушие и отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии, отмечается в телеграмме. "Ведь во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем. Поэтому важно постоянно повышать качество, оперативность и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой российский и зарубежный опыт, консолидировать на этом направлении усилия государства, институтов развития, НКО, бизнеса, волонтёрских организаций", - подчеркнул глава государства. В завершение поздравления Путин пожелал социальным работникам успехов и искренне поблагодарил их за подвижнический труд.
https://ria.ru/20250421/priyut-2012555431.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником

Путин: благородные традиции милосердия всегда были в характере русского народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником и отметил, что благородные традиции милосердия и попечительства всегда были в характере русского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём социального работника. Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты", - говорится в поздравлении.
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Президенту отрадно, что вдохновляющие идеалы честного, беззаветного служения избранному делу достойно продолжает нынешнее поколение социальных работников. Они трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям, в других организациях социальной сферы. Всех их объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества - неравнодушие и отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии, отмечается в телеграмме.
"Ведь во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем. Поэтому важно постоянно повышать качество, оперативность и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой российский и зарубежный опыт, консолидировать на этом направлении усилия государства, институтов развития, НКО, бизнеса, волонтёрских организаций", - подчеркнул глава государства.
В завершение поздравления Путин пожелал социальным работникам успехов и искренне поблагодарил их за подвижнический труд.
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