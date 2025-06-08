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Пушков прокомментировал победу Навроцкого на выборах в Польше
Пушков прокомментировал победу Навроцкого на выборах в Польше - РИА Новости, 08.06.2025
Пушков прокомментировал победу Навроцкого на выборах в Польше
Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:19:00+03:00
2025-06-08T17:19:00+03:00
2025-06-08T17:19:00+03:00
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президентские выборы в польше — 2025
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил своего американского коллегу Дональда Трампа, что выигравший президентские выборы в Польше Кароль Навроцкий продолжит курс на сближение с Соединенными Штатами. "Победа евроскептика-трамписта Навроцкого на президентских выборах в Польше может привести к отставке либерального премьера Туска, яростного сторонника зависимости Варшавы от Брюсселя, который многим в Польше уже намозолил глаза. Европа нуждается в смене правящих элит. Это верно как для Франции и Британии, так и для Польши. Нынешние ведут Европу в тупик", - написал он в Telegram-канале. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в прошлое воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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РИА Новости
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в мире, польша, европа, варшава, кароль навроцкий, дональд туск, алексей пушков, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Европа, Варшава, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Алексей Пушков, Президентские выборы в Польше — 2025
Пушков прокомментировал победу Навроцкого на выборах в Польше
Пушков: победа Навроцкого на выборах в Польше может привести к отставке Туска