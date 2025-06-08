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Пушков назвал конфликт Маска с Трампом ошибкой

Пушков назвал конфликт Маска с Трампом ошибкой - РИА Новости, 08.06.2025

Пушков назвал конфликт Маска с Трампом ошибкой

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале согласился с мнением отца американского предпринимателя Илона Маска, заявив, что Маск ошибся, вступив... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T13:55:00+03:00

2025-06-08T13:55:00+03:00

2025-06-08T13:55:00+03:00

в мире

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алексей пушков

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале согласился с мнением отца американского предпринимателя Илона Маска, заявив, что Маск ошибся, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Отец предпринимателя Эррол Маск в интервью газете Times сравнил ссору Илона Маска с президентом США со схваткой альфа-самцов и посоветовал сыну признать поражение. "Полагаю, отец Илона Маска прав: Илон ошибся, вступив в конфликт с Трампом", - написал Пушков. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, алексей пушков, конфликт трампа и маска