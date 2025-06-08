Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию
Пушков назвал визит Макрона в Гренландию позерством
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предстоящий визит французского лидера в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности.
Макрон станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении включить датский остров в состав США, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. По данным телеканала, в ходе визита, который состоится 15 июня, планируется обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике.
Неспособный защитить французов от "новых варваров", Макрон утверждает, что защищает их от "русских, стоящих у ворот Парижа", добавил сенатор.
"Как удобно обеспечивать защиту от несуществуюшей угрозы! И сколь сложно ее обеспечить людям от угроз реальных, вызванных политикой самого Макрона и правящей во Франции либеральной касты. В этом весь Макрон: позерство вместо политики, бесконечный пиар вместо реального руководства", - отметил парламентарий.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.