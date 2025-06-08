https://ria.ru/20250608/pushki-2021625312.html

Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию

Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию - РИА Новости, 08.06.2025

Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию

Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T13:44:00+03:00

2025-06-08T13:44:00+03:00

2025-06-08T13:44:00+03:00

в мире

гренландия

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алексей пушков

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предстоящий визит французского лидера в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности. Макрон станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении включить датский остров в состав США, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. По данным телеканала, в ходе визита, который состоится 15 июня, планируется обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике. "Макрон, неспособный защитить Париж от вандалов и погромщиков, направляется в Гренландию защищать ее от (президента США Дональда) Трампа", - написал Пушков. Неспособный защитить французов от "новых варваров", Макрон утверждает, что защищает их от "русских, стоящих у ворот Парижа", добавил сенатор. "Как удобно обеспечивать защиту от несуществуюшей угрозы! И сколь сложно ее обеспечить людям от угроз реальных, вызванных политикой самого Макрона и правящей во Франции либеральной касты. В этом весь Макрон: позерство вместо политики, бесконечный пиар вместо реального руководства", - отметил парламентарий. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250603/grenlandija-2020591396.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гренландия, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков