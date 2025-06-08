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Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию - РИА Новости, 08.06.2025
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13:44 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/pushki-2021625312.html
Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию
Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию - РИА Новости, 08.06.2025
Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию
Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:44:00+03:00
2025-06-08T13:44:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предстоящий визит французского лидера в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности. Макрон станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении включить датский остров в состав США, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. По данным телеканала, в ходе визита, который состоится 15 июня, планируется обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике. "Макрон, неспособный защитить Париж от вандалов и погромщиков, направляется в Гренландию защищать ее от (президента США Дональда) Трампа", - написал Пушков. Неспособный защитить французов от "новых варваров", Макрон утверждает, что защищает их от "русских, стоящих у ворот Парижа", добавил сенатор. "Как удобно обеспечивать защиту от несуществуюшей угрозы! И сколь сложно ее обеспечить людям от угроз реальных, вызванных политикой самого Макрона и правящей во Франции либеральной касты. В этом весь Макрон: позерство вместо политики, бесконечный пиар вместо реального руководства", - отметил парламентарий. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250603/grenlandija-2020591396.html
https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html
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в мире, гренландия, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Гренландия, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию

Пушков назвал визит Макрона в Гренландию позерством

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предстоящий визит французского лидера в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности.
Макрон станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении включить датский остров в состав США, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. По данным телеканала, в ходе визита, который состоится 15 июня, планируется обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico
3 июня, 08:45
"Макрон, неспособный защитить Париж от вандалов и погромщиков, направляется в Гренландию защищать ее от (президента США Дональда) Трампа", - написал Пушков.
Неспособный защитить французов от "новых варваров", Макрон утверждает, что защищает их от "русских, стоящих у ворот Парижа", добавил сенатор.
"Как удобно обеспечивать защиту от несуществуюшей угрозы! И сколь сложно ее обеспечить людям от угроз реальных, вызванных политикой самого Макрона и правящей во Франции либеральной касты. В этом весь Макрон: позерство вместо политики, бесконечный пиар вместо реального руководства", - отметил парламентарий.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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25 апреля, 13:45
 
В миреГренландияСШАФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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