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Шесть советских актеров, которых талант довел до безумия - РИА Новости, 08.06.2025
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Шесть советских актеров, которых талант довел до безумия
Шесть советских актеров, которых талант довел до безумия - РИА Новости, 08.06.2025
Шесть советских актеров, которых талант довел до безумия
Что общего у звезды "Летят журавли" Татьяны Самойловой, легендарного Николая Гриценко и харизматичного Юрия Орлова? Все они провели последние годы жизни в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:44:00+03:00
2025-06-08T09:44:00+03:00
ссср
канны
голливуд
ролан быков
михаил козаков
татьяна самойлова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Что общего у звезды "Летят журавли" Татьяны Самойловой, легендарного Николая Гриценко и харизматичного Юрия Орлова? Все они провели последние годы жизни в психиатрических клиниках. Какие темные тайны скрывают медицинские карты легенд советского кино? История шести блистательных артистов, которых слава довела до безумия.Николай Гриценко (1912-1979)Народный артист СССР балансировал на грани гениальности. Его игра немецкого генерала в купе со "Штирлицем" завораживала зрителей, тандем с Тихоновым получился безупречным. Роль негодяя-заведующего клубом в "Большой семье" принесла всему творческому коллективу приз Каннского фестиваля. "Анна Каренина", "Адъютант его превосходительства" — от экрана невозможно было оторваться, когда появлялся Гриценко.Но время оказалось беспощадным к великому актеру. Деменция быстро прогрессировала, разрушая блестящий ум. Бухгалтерию театра Вахтангова он начал обвинять в воровстве заработной платы, реальность искажалась все сильнее.Финал трагичен — родная сестра сдала Николая Олимпиевича в психиатрическую больницу. Скончался великий актер в 67 лет.Григорий Гай (1920-1995)Лауреат Сталинской премии запомнился зрителям пронзительным, почти демоническим взглядом. Военно-приключенческая трилогия "Сатурн", "Возмездие", "Путь к причалу", мистический "Крах инженера Гарина" — везде Гай создавал незабываемые образы.Карьера завершилась в 1985 году телефильмом "Грядущему веку" по сценарию первого секретаря Союза писателей СССР Георгия Маркова. После этого — провал в никуда.Последние десять лет жизни артист провел в стенах психиатрической больницы. По данным СМИ, причиной стал удар, который не смог пережить мужчина — уход и эмиграция жены. Одиночество окончательно сломало того, кто привык быть сильным на экране.Михаил Козаков (1934-2011)Актер, режиссер, чтец-декламатор получил Государственную премию СССР в 33 года. Сотрудничество с КГБ, спецзадания, две премии спецслужбы в начале восьмидесятых, череда жен и любовниц — жизнь, достойная многосерийного фильма.Еще в 1980 году Козаков задумался об экранизации самого мистического произведения Пушкина — "Пиковой дамы". У этой повести дурная репутация в кинематографе — многие режиссеры отказывались от постановки на разных этапах, ничего хорошего она не приносила.Приступил к съемкам только в 1987-м на Литовской киностудии. Отснял несколько эпизодов и... Прямо во время съемок Михаила Михайловича увезли в психиатрическую клинику. До конца картину так и не довел — попал в стационар надолго.Но главный удар ждал впереди. В 2010 году 76-летний Козаков оказался в Соловьевской психиатрической больнице с тяжелейшей депрессией. Причина — личные конфликты, развод, мучительные отношения с молодыми женами, особенно с Надеждой Седовой. Полтора месяца в клинике, звонки бывшей жене Анне Ямпольской с угрозами суицида. В том же году диагностировали неоперабельный рак легких. Скончался в 2011-м в израильской клинике.Ролан Быков (1929-1998)Проблемы с психикой начались у будущего народного артиста в юном возрасте. После войны парень угодил в печально известную психбольницу Кащенко на целых пять месяцев — информацию тщательно замалчивали.Режиссер Александр Зархи в семидесятых открыто сетовал коллегам: Быкову не дают звание заслуженного артиста именно из-за его психических причуд. Апогеем стал инцидент в поезде Москва-Ленинград — актер помочился в купе, объясняя иностранцам, что это всего лишь разлитое вино.Девяностые принесли новые странности. Медики кремлевской больницы рассказывали: депутат СССР регулярно справлял нужду в платяной шкаф, принимая его за уборную. А наутро смеялся над собственными "ошибками".Актер Лев Прыгунов писал в воспоминаниях о мистических способностях коллеги, которые тот использовал для вреда окружающим. Но настоящий ужас открылся в романе Павла Санаева — отчим-садист из "Похороните меня за плинтусом" списан именно с Быкова.Татьяна Самойлова (1934-2014)Мировая известность пришла после "Летят журавли" — фильм получил единственную для СССР Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Актриса вошла в историю как первая советская звезда с отпечатком ладони на набережной Круазет.Голливуд и европейские продюсеры сыпали баснословными предложениями, но Самойлова снялась всего в трех зарубежных картинах. Пик славы — роль Анны Карениной в 1967-м. Постельная сцена с экс-супругом Лановым заставляла зрителей забыть о дыхании.Расплата оказалась жестокой. К 40 годам — развод с четвертым мужем, в 41 — финальная роль в отечественном кино. Четверть века жизни провалилась в неизвестность. Финал печален — старость в стенах психиатрических клиник, включая знаменитую Кащенко.Юрий Орлов (1945-2020)Заслуженный артист Эстонской ССР покорил Валентину Талызину на съемках "Иванов катер". Мужественный типаж, волевое лицо — идеальный исполнитель ролей фронтовиков. "Белорусский вокзал", "Тени исчезают в полдень", "Рожденная революцией" — везде Орлов воплощал образ настоящего советского героя.Через несколько лет бывшие возлюбленные случайно столкнулись в Москве. Талызина ужаснулась — Юрий выглядел изможденным, словно не ел неделями. Актриса пожалела коллегу и пригласила на ужин.Пока готовила, отправила гостя привести себя в порядок. Странные звуки из ванной насторожили хозяйку. То, что она увидела, потрясло до глубины души — Орлов барахтался в воде, хлопая руками как огромная рыба. Глаза пустые, стеклянные, вода льется на пол. Талызина молча перекрыла кран.Актеров пригласили на переозвучку того самого "Иванов катера" в 1987-м. Четыре дня работы, ресторанные посиделки с коллегами, полученный гонорар — и Орлова сажают в самолет домой. Через несколько дней его обнаружили в палате печально известного Кащенко.Талызина не забыла старого друга. Навещала в больнице, помогала деньгами и одеждой, пыталась вернуть к нормальной жизни. Попытки социализации провалились. Актер скончался в психоневрологическом интернате, так и не оправившись от болезни.
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96
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ссср, канны, голливуд, ролан быков, михаил козаков, татьяна самойлова
СССР, Канны, Голливуд, Ролан Быков, Михаил Козаков, Татьяна Самойлова

Шесть советских актеров, которых талант довел до безумия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в одноименном кинофильме по роману Л.Н.Толстого. Режиссер-постановщик А.Зархи
Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в одноименном кинофильме по роману Л.Н.Толстого. Режиссер-постановщик А.Зархи - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Что общего у звезды "Летят журавли" Татьяны Самойловой, легендарного Николая Гриценко и харизматичного Юрия Орлова? Все они провели последние годы жизни в психиатрических клиниках. Какие темные тайны скрывают медицинские карты легенд советского кино? История шести блистательных артистов, которых слава довела до безумия.

Николай Гриценко

(1912-1979)
Народный артист СССР балансировал на грани гениальности. Его игра немецкого генерала в купе со "Штирлицем" завораживала зрителей, тандем с Тихоновым получился безупречным. Роль негодяя-заведующего клубом в "Большой семье" принесла всему творческому коллективу приз Каннского фестиваля. "Анна Каренина", "Адъютант его превосходительства" — от экрана невозможно было оторваться, когда появлялся Гриценко.
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкТеатр имени Евг. Вахтангова
Театр имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Е. Стопалов
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Театр имени Евг. Вахтангова
Но время оказалось беспощадным к великому актеру. Деменция быстро прогрессировала, разрушая блестящий ум. Бухгалтерию театра Вахтангова он начал обвинять в воровстве заработной платы, реальность искажалась все сильнее.
Финал трагичен — родная сестра сдала Николая Олимпиевича в психиатрическую больницу. Скончался великий актер в 67 лет.

Григорий Гай

(1920-1995)
Лауреат Сталинской премии запомнился зрителям пронзительным, почти демоническим взглядом. Военно-приключенческая трилогия "Сатурн", "Возмездие", "Путь к причалу", мистический "Крах инженера Гарина" — везде Гай создавал незабываемые образы.
Карьера завершилась в 1985 году телефильмом "Грядущему веку" по сценарию первого секретаря Союза писателей СССР Георгия Маркова. После этого — провал в никуда.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Жизнь прошла мимо"
Кадр из кинофильма Жизнь прошла мимо - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Жизнь прошла мимо"
Последние десять лет жизни артист провел в стенах психиатрической больницы. По данным СМИ, причиной стал удар, который не смог пережить мужчина — уход и эмиграция жены. Одиночество окончательно сломало того, кто привык быть сильным на экране.

Михаил Козаков

(1934-2011)
Актер, режиссер, чтец-декламатор получил Государственную премию СССР в 33 года. Сотрудничество с КГБ, спецзадания, две премии спецслужбы в начале восьмидесятых, череда жен и любовниц — жизнь, достойная многосерийного фильма.
Еще в 1980 году Козаков задумался об экранизации самого мистического произведения Пушкина — "Пиковой дамы". У этой повести дурная репутация в кинематографе — многие режиссеры отказывались от постановки на разных этапах, ничего хорошего она не приносила.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртист Михаил Козаков в роли Шарля Гранде в фильме "Евгения Гранде"
Артист Михаил Козаков в роли Шарля Гранде в фильме Евгения Гранде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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Артист Михаил Козаков в роли Шарля Гранде в фильме "Евгения Гранде"
Приступил к съемкам только в 1987-м на Литовской киностудии. Отснял несколько эпизодов и... Прямо во время съемок Михаила Михайловича увезли в психиатрическую клинику. До конца картину так и не довел — попал в стационар надолго.
Но главный удар ждал впереди. В 2010 году 76-летний Козаков оказался в Соловьевской психиатрической больнице с тяжелейшей депрессией. Причина — личные конфликты, развод, мучительные отношения с молодыми женами, особенно с Надеждой Седовой. Полтора месяца в клинике, звонки бывшей жене Анне Ямпольской с угрозами суицида. В том же году диагностировали неоперабельный рак легких. Скончался в 2011-м в израильской клинике.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Человек-амфибия"
Кадр из кинофильма Человек-амфибия - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Человек-амфибия"

Ролан Быков

(1929-1998)
Проблемы с психикой начались у будущего народного артиста в юном возрасте. После войны парень угодил в печально известную психбольницу Кащенко на целых пять месяцев — информацию тщательно замалчивали.
Режиссер Александр Зархи в семидесятых открыто сетовал коллегам: Быкову не дают звание заслуженного артиста именно из-за его психических причуд. Апогеем стал инцидент в поезде Москва-Ленинград — актер помочился в купе, объясняя иностранцам, что это всего лишь разлитое вино.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Ролан Быков в гримерной
Заслуженный артист РСФСР Ролан Быков в гримерной - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Заслуженный артист РСФСР Ролан Быков в гримерной
Девяностые принесли новые странности. Медики кремлевской больницы рассказывали: депутат СССР регулярно справлял нужду в платяной шкаф, принимая его за уборную. А наутро смеялся над собственными "ошибками".
Актер Лев Прыгунов писал в воспоминаниях о мистических способностях коллеги, которые тот использовал для вреда окружающим. Но настоящий ужас открылся в романе Павла Санаева — отчим-садист из "Похороните меня за плинтусом" списан именно с Быкова.

Татьяна Самойлова

(1934-2014)
Мировая известность пришла после "Летят журавли" — фильм получил единственную для СССР Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Актриса вошла в историю как первая советская звезда с отпечатком ладони на набережной Круазет.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Летят журавли"
Кадр из фильма Летят журавли - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Летят журавли"
Голливуд и европейские продюсеры сыпали баснословными предложениями, но Самойлова снялась всего в трех зарубежных картинах. Пик славы — роль Анны Карениной в 1967-м. Постельная сцена с экс-супругом Лановым заставляла зрителей забыть о дыхании.
Расплата оказалась жестокой. К 40 годам — развод с четвертым мужем, в 41 — финальная роль в отечественном кино. Четверть века жизни провалилась в неизвестность. Финал печален — старость в стенах психиатрических клиник, включая знаменитую Кащенко.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Самойлова и Екатерина Куприянова в фильме "Летят журавли"
Татьяна Самойлова и Екатерина Куприянова в фильме Летят журавли - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Татьяна Самойлова и Екатерина Куприянова в фильме "Летят журавли"

Юрий Орлов

(1945-2020)
Заслуженный артист Эстонской ССР покорил Валентину Талызину на съемках "Иванов катер". Мужественный типаж, волевое лицо — идеальный исполнитель ролей фронтовиков. "Белорусский вокзал", "Тени исчезают в полдень", "Рожденная революцией" — везде Орлов воплощал образ настоящего советского героя.
© Фото : ГИТИС/TelegramЮрий Орлов
Юрий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : ГИТИС/Telegram
Юрий Орлов
Через несколько лет бывшие возлюбленные случайно столкнулись в Москве. Талызина ужаснулась — Юрий выглядел изможденным, словно не ел неделями. Актриса пожалела коллегу и пригласила на ужин.
Пока готовила, отправила гостя привести себя в порядок. Странные звуки из ванной насторожили хозяйку. То, что она увидела, потрясло до глубины души — Орлов барахтался в воде, хлопая руками как огромная рыба. Глаза пустые, стеклянные, вода льется на пол. Талызина молча перекрыла кран.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭпизод из фильма "Тени исчезают в полдень"
Эпизод из фильма Тени исчезают в полдень - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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Эпизод из фильма "Тени исчезают в полдень"
Актеров пригласили на переозвучку того самого "Иванов катера" в 1987-м. Четыре дня работы, ресторанные посиделки с коллегами, полученный гонорар — и Орлова сажают в самолет домой. Через несколько дней его обнаружили в палате печально известного Кащенко.
Талызина не забыла старого друга. Навещала в больнице, помогала деньгами и одеждой, пыталась вернуть к нормальной жизни. Попытки социализации провалились. Актер скончался в психоневрологическом интернате, так и не оправившись от болезни.
 
СССРКанныГолливудРолан БыковМихаил КозаковТатьяна Самойлова
 
 
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