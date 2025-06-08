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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве - РИА Новости, 08.06.2025

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве

Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:36:00+03:00

2025-06-08T22:36:00+03:00

2025-06-08T22:36:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В результате пожара в административно-складском комплексе на улице Пермская погибли две женщины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. Ранее МЧС РФ сообщало, что сотрудники МЧС спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал. Позднее чсло погибших увеличилось до двух.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)