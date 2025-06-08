https://ria.ru/20250608/prokuratura-2021678770.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве - РИА Новости, 08.06.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве
Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:36:00+03:00
2025-06-08T22:36:00+03:00
2025-06-08T22:36:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021669995_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_3b8c8887be6917042865ab158025f9b4.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В результате пожара в административно-складском комплексе на улице Пермская погибли две женщины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. Ранее МЧС РФ сообщало, что сотрудники МЧС спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал. Позднее чсло погибших увеличилось до двух.
https://ria.ru/20250602/pozhar-2020476936.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021669995_162:0:1110:711_1920x0_80_0_0_61d320933fa3f1e01224c198a06c1463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве
Прокуратура установит причину пожара на северо-востоке Москвы, где погибли люди