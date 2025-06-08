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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве - РИА Новости, 08.06.2025
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22:36 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/prokuratura-2021678770.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве - РИА Новости, 08.06.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве
Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:36:00+03:00
2025-06-08T22:36:00+03:00
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В результате пожара в административно-складском комплексе на улице Пермская погибли две женщины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. Ранее МЧС РФ сообщало, что сотрудники МЧС спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал. Позднее чсло погибших увеличилось до двух.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на Пермской улице в Москве

Прокуратура установит причину пожара на северо-востоке Москвы, где погибли люди

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве
Ликвидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на северо-востоке Москвы, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"В результате пожара в административно-складском комплексе на улице Пермская погибли две женщины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС РФ сообщало, что сотрудники МЧС спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал. Позднее чсло погибших увеличилось до двух.
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Пожар на производстве в Ленинградской области локализовали
2 июня, 15:30
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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