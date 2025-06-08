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Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию - РИА Новости, 08.06.2025
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10:53 08.06.2025 (обновлено: 15:21 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/prichiny-2021606520.html
Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию
Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию - РИА Новости, 08.06.2025
Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию
Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:53:00+03:00
2025-06-08T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА Новости. Так, один гражданин Украины, как сказано в материалах, стер с телефона пять тысяч фотографий и видео, почистил некоторые контакты. "Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ", — говорится в одном из судебных постановлений суда, который признал отказ во въезде законным. В другом случае гражданка Украины "подчистила информацию в чатах", полностью удалила всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Агентство изучило около десяти судебных постановлений, в которых удаление данных значится одной из причин для отказа в пропуске в РФ. Во всех случаях граждане Украины пытались оспорить отказ во въезде в РФ в суде, заявляя, что в России у них проживают родственники-россияне и они не собираются нарушать законодательство Российской Федерации, хотят получить российское гражданство. Апелляции остались без удовлетворения.
https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html
https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

Некоторых украинцев не пустили в Россию из-за удаленных данных в телефоне

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПограничник
Пограничник - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА Новости.
Так, один гражданин Украины, как сказано в материалах, стер с телефона пять тысяч фотографий и видео, почистил некоторые контакты.
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"Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ", — говорится в одном из судебных постановлений суда, который признал отказ во въезде законным.
В другом случае гражданка Украины "подчистила информацию в чатах", полностью удалила всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Агентство изучило около десяти судебных постановлений, в которых удаление данных значится одной из причин для отказа в пропуске в РФ.
Во всех случаях граждане Украины пытались оспорить отказ во въезде в РФ в суде, заявляя, что в России у них проживают родственники-россияне и они не собираются нарушать законодательство Российской Федерации, хотят получить российское гражданство. Апелляции остались без удовлетворения.
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