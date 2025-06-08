https://ria.ru/20250608/prichiny-2021606520.html

Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию - РИА Новости, 08.06.2025

Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:53:00+03:00

2025-06-08T10:53:00+03:00

2025-06-08T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА Новости. Так, один гражданин Украины, как сказано в материалах, стер с телефона пять тысяч фотографий и видео, почистил некоторые контакты. "Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ", — говорится в одном из судебных постановлений суда, который признал отказ во въезде законным. В другом случае гражданка Украины "подчистила информацию в чатах", полностью удалила всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Агентство изучило около десяти судебных постановлений, в которых удаление данных значится одной из причин для отказа в пропуске в РФ. Во всех случаях граждане Украины пытались оспорить отказ во въезде в РФ в суде, заявляя, что в России у них проживают родственники-россияне и они не собираются нарушать законодательство Российской Федерации, хотят получить российское гражданство. Апелляции остались без удовлетворения.

https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html

https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия