Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций
Фицо заявил, что приветствует принятие резолюции против антироссийских санкций
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом республики резолюции против антироссийских санкций.
«
"Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию. <…> Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я смогу опереться в дискуссиях в Европейском совете. Если будет санкция, которая бы нам вредила, то я никогда за нее не проголосую", — сказал он на пресс-конференции.
Парламент Словакии 5 июня поддержал резолюцию против антироссийских санкций. Документ предложила входящая в правительственную коалицию Словацкая национальная партия.
Положения резолюции:
МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка
7 июня, 08:09
В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер "Словацкого движения возрождения" Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?"
В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.
Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.