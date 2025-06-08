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Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций - РИА Новости, 08.06.2025
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12:31 08.06.2025 (обновлено: 14:14 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/premer-2021619043.html
Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций
Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций - РИА Новости, 08.06.2025
Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом республики резолюции против антироссийских санкций. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:31:00+03:00
2025-06-08T14:14:00+03:00
в мире
словакия
россия
петер пеллегрини
андрей данко
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом республики резолюции против антироссийских санкций. &quot;Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию. &lt;…&gt; Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я смогу опереться в дискуссиях в Европейском совете. Если будет санкция, которая бы нам вредила, то я никогда за нее не проголосую&quot;, — сказал он на пресс-конференции.Фицо отметил, что никогда не поддержит, например, запрет на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы повлекло за собой закрытие атомных реакторов в республике. Парламент Словакии 5 июня поддержал резолюцию против антироссийских санкций. Документ предложила входящая в правительственную коалицию Словацкая национальная партия.Положения резолюции:В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер "Словацкого движения возрождения" Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?"В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.
https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html
https://ria.ru/20250607/mid-2021469842.html
https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html
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в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, андрей данко, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Россия, Петер Пеллегрини, Андрей Данко, Санкции в отношении России
Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций

Фицо заявил, что приветствует принятие резолюции против антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом республики резолюции против антироссийских санкций.
«

"Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию. <…> Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я смогу опереться в дискуссиях в Европейском совете. Если будет санкция, которая бы нам вредила, то я никогда за нее не проголосую", — сказал он на пресс-конференции.

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Фицо отметил, что никогда не поддержит, например, запрет на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы повлекло за собой закрытие атомных реакторов в республике.
Парламент Словакии 5 июня поддержал резолюцию против антироссийских санкций. Документ предложила входящая в правительственную коалицию Словацкая национальная партия.
Положения резолюции:
  • парламент обязывает правительство Словакии не голосовать за новые санкции и торговые ограничения против Москвы;
  • продвигать меры по стабилизации энергетического рынка, ликвидации волатильности цен и охране стратегических интересов экономики.
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В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер "Словацкого движения возрождения" Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?"
В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.
Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.
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