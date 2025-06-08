https://ria.ru/20250608/premer-2021619043.html

Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций

Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций - РИА Новости, 08.06.2025

Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом республики резолюции против антироссийских санкций. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:31:00+03:00

2025-06-08T12:31:00+03:00

2025-06-08T14:14:00+03:00

в мире

словакия

россия

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом республики резолюции против антироссийских санкций. "Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию. <…> Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я смогу опереться в дискуссиях в Европейском совете. Если будет санкция, которая бы нам вредила, то я никогда за нее не проголосую", — сказал он на пресс-конференции.Фицо отметил, что никогда не поддержит, например, запрет на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы повлекло за собой закрытие атомных реакторов в республике. Парламент Словакии 5 июня поддержал резолюцию против антироссийских санкций. Документ предложила входящая в правительственную коалицию Словацкая национальная партия.Положения резолюции:В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер "Словацкого движения возрождения" Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?"В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

https://ria.ru/20250607/mid-2021469842.html

https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, андрей данко, санкции в отношении россии