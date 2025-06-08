Глава МИД Абхазии заявил о сохранении дипотношений с Сирией
Глава МИД Барциц: представительство Абхазии в Сирии продолжает работу
© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олег Барциц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Представительство Абхазии в Сирии продолжает свою работу, ведет контакты с местными должностными лицами, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
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"При всей масштабной трансформации политической и общественной жизни в Сирии мы сохранили дипломатические отношения. Наше представительство продолжает функционировать, мы имеем контакты с должностными лицами. Будем и дальше развивать сотрудничество", - сказал Барциц.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
После военного конфликта 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.