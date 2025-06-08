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ВСУ использовали церкви в Курской области как военные объекты - РИА Новости, 08.06.2025
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Религия
 
11:02 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/pravozaschitnik-2021608327.html
ВСУ использовали церкви в Курской области как военные объекты
ВСУ использовали церкви в Курской области как военные объекты - РИА Новости, 08.06.2025
ВСУ использовали церкви в Курской области как военные объекты
Все церкви в ходе оккупации ВСУ части Курской области использовались ими в качестве военных объектов, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:02:00+03:00
2025-06-08T11:02:00+03:00
религия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Все церкви в ходе оккупации ВСУ части Курской области использовались ими в качестве военных объектов, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Абсолютно все церкви использовались в качестве военных объектов, что не приветствуется международным гуманитарным правом", — сказал Копыл. Правозащитник добавил, что необходимость защита культурных ценностей оккупирующей стороной закреплена Гаагской конвенцией 1954 года. "Оккупирующее государство должно по возможности избегать располагать в культурных объектах, такие как церкви, свои вооруженные силы, и более того, не только в самих объектах, но и рядом с ними, что, к сожалению, не делалось вооруженными силами Украины", — подчеркнул Копыл. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта. Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Руководитель правозащитного проекта "Верум" рассказывает о том, как ВСУ использовали церкви в Курской области в качестве военных объектов
Все церкви в ходе оккупации ВСУ части Курской области использовались ими в качестве военных объектов, заявил РИА Новости руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл
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РИА Новости
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курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Религия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ использовали церкви в Курской области как военные объекты

Юрист Копыл: ВСУ использовали все церкви в Курской области как военные объекты

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КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Все церкви в ходе оккупации ВСУ части Курской области использовались ими в качестве военных объектов, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Абсолютно все церкви использовались в качестве военных объектов, что не приветствуется международным гуманитарным правом", — сказал Копыл.
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Правозащитник добавил, что необходимость защита культурных ценностей оккупирующей стороной закреплена Гаагской конвенцией 1954 года.
"Оккупирующее государство должно по возможности избегать располагать в культурных объектах, такие как церкви, свои вооруженные силы, и более того, не только в самих объектах, но и рядом с ними, что, к сожалению, не делалось вооруженными силами Украины", — подчеркнул Копыл.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
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