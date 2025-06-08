https://ria.ru/20250608/pozhar-2021671205.html

При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека

При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025

При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:57:00+03:00

2025-06-08T20:57:00+03:00

2025-06-08T21:05:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал."По уточненной информации, к сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250528/pozhar--2019597897.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва