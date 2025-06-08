https://ria.ru/20250608/pozhar-2021671205.html
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:57:00+03:00
2025-06-08T20:57:00+03:00
2025-06-08T21:05:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021669951_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_251ef927ee222aea8286cd59ba1ef807.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал."По уточненной информации, к сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250528/pozhar--2019597897.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021669951_161:0:1109:711_1920x0_80_0_0_ca757cdabad4206a19e7df80642f9a7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
При пожаре в административно-складском комплексе в Москве погибли два человека