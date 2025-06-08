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При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025
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20:57 08.06.2025 (обновлено: 21:05 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/pozhar-2021671205.html
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:57:00+03:00
2025-06-08T21:05:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал."По уточненной информации, к сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли два человека

При пожаре в административно-складском комплексе в Москве погибли два человека

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве
Ликвидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал.
«
"По уточненной информации, к сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.
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