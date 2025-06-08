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Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток
Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток - РИА Новости, 08.06.2025
Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток
Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток, сообщила газета El Tiempo. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:43:00+03:00
2025-06-08T04:43:00+03:00
2025-06-08T05:34:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток, сообщила газета El Tiempo. "Предполагаемый нападавший - это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе", - пишет издание со ссылкой на власти. Как рассказали газете свидетели, несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. Он подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021581980.html
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в мире, колумбия
Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток
El Tiempo: стрелявшим в колумбийского сенатора Урибе оказался подросток