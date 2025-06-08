https://ria.ru/20250608/podrostok-2021585416.html

Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток

Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток - РИА Новости, 08.06.2025

Стрелявшим в колумбийского сенатора оказался подросток

Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток, сообщила газета El Tiempo. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T04:43:00+03:00

2025-06-08T04:43:00+03:00

2025-06-08T05:34:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток, сообщила газета El Tiempo. "Предполагаемый нападавший - это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе", - пишет издание со ссылкой на власти. Как рассказали газете свидетели, несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. Он подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021581980.html

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