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"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине - РИА Новости, 08.06.2025
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03:50 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html
"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине
"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине - РИА Новости, 08.06.2025
"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине
Россия одержала дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших боевиков ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:50:00+03:00
2025-06-08T03:50:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
скотт риттер
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия одержала дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших боевиков ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально&quot;, — сказал он.По словам эксперта, на второй встрече в Стамбуле Россия своими предложениями об одностороннем возврате тел украинских боевиков и обмене пленными застала врасплох и киевский режим, и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе США."Русские разложили все на столе. Украинцы не знают, что делать — так же, как и Запад", — пояснил экс-разведчик.Теперь, полагает Риттер, президент США Дональд Трамп не сможет сказать, что Россия не делает ничего для решения кризиса. Он будет вынужден продолжать процесс на условиях Москвы, забыв о каких-либо пакетах санкций, в которых заинтересованы американские законодатели.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021579857.html
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в мире, россия, украина, стамбул, скотт риттер, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Скотт Риттер, Дональд Трамп
"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине

Риттер: Россия одержала победу предложением о возвращении тел боевиков ВСУ

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
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© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия одержала дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших боевиков ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат
Вчера, 21:10
По словам эксперта, на второй встрече в Стамбуле Россия своими предложениями об одностороннем возврате тел украинских боевиков и обмене пленными застала врасплох и киевский режим, и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе США.
"Русские разложили все на столе. Украинцы не знают, что делать — так же, как и Запад", — пояснил экс-разведчик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Киеве раскрыли жуткую причину отказа Зеленского забирать тела боевиков
01:57
Теперь, полагает Риттер, президент США Дональд Трамп не сможет сказать, что Россия не делает ничего для решения кризиса. Он будет вынужден продолжать процесс на условиях Москвы, забыв о каких-либо пакетах санкций, в которых заинтересованы американские законодатели.
В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Выбросить на помойку": в США резко высказались об Украине
Вчера, 19:24
Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
Вчера, 01:14
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулСкотт РиттерДональд Трамп
 
 
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