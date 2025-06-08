https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html

"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине

"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине - РИА Новости, 08.06.2025

"Это гениально": в США пришли в восторг от одного хода России по Украине

Россия одержала дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших боевиков ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:50:00+03:00

2025-06-08T03:50:00+03:00

2025-06-08T03:50:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия одержала дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших боевиков ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально", — сказал он.По словам эксперта, на второй встрече в Стамбуле Россия своими предложениями об одностороннем возврате тел украинских боевиков и обмене пленными застала врасплох и киевский режим, и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе США."Русские разложили все на столе. Украинцы не знают, что делать — так же, как и Запад", — пояснил экс-разведчик.Теперь, полагает Риттер, президент США Дональд Трамп не сможет сказать, что Россия не делает ничего для решения кризиса. Он будет вынужден продолжать процесс на условиях Москвы, забыв о каких-либо пакетах санкций, в которых заинтересованы американские законодатели.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021579857.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html

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в мире, россия, украина, стамбул, скотт риттер, дональд трамп