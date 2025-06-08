Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
Кастеглионе назвал инфантилизмом поведение Киева в отношении передачи тел
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает полный инфантилизм киевского режима, Владимир Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за закрытыми дверями, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Тадео Кастеглионе.
"Поведение Киева в этом деле снова показывает полный инфантилизм режима, который уже ведёт себя как капризный ребенок, слушая только себя и не слушаясь голоса разума... Это часть длинной череды событий, которая показывает нам, в чьих руках власть в Киеве", - сказал Кастеглионе.
По мнению эксперта, Зеленский в конечном итоге примет условия, хотя и будет искать способы так или иначе дискредитировать Россию и продолжать провокации, ведь "только при затянувшемся конфликте Зеленский может сохранить незаконный контроль над Украиной".
Кастеглионе добавил, что поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает, что слова Киева ничего не гарантируют.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.