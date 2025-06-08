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Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших - РИА Новости, 08.06.2025
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
Поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает полный инфантилизм киевского режима, Владимир Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T00:26:00+03:00
2025-06-08T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
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владимир зеленский
владимир мединский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает полный инфантилизм киевского режима, Владимир Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за закрытыми дверями, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Тадео Кастеглионе. "Поведение Киева в этом деле снова показывает полный инфантилизм режима, который уже ведёт себя как капризный ребенок, слушая только себя и не слушаясь голоса разума... Это часть длинной череды событий, которая показывает нам, в чьих руках власть в Киеве", - сказал Кастеглионе. "Я считаю, что в данном случае Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за закрытыми дверями на Украине из-за хрупкости "стабильности" киевского режима", - добавил он. По мнению эксперта, Зеленский в конечном итоге примет условия, хотя и будет искать способы так или иначе дискредитировать Россию и продолжать провокации, ведь "только при затянувшемся конфликте Зеленский может сохранить незаконный контроль над Украиной". Кастеглионе добавил, что поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает, что слова Киева ничего не гарантируют. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021571797.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших

Кастеглионе назвал инфантилизмом поведение Киева в отношении передачи тел

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска Новая Гута в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Белоруссии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает полный инфантилизм киевского режима, Владимир Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за закрытыми дверями, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Тадео Кастеглионе.
"Поведение Киева в этом деле снова показывает полный инфантилизм режима, который уже ведёт себя как капризный ребенок, слушая только себя и не слушаясь голоса разума... Это часть длинной череды событий, которая показывает нам, в чьих руках власть в Киеве", - сказал Кастеглионе.
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"Я считаю, что в данном случае Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за закрытыми дверями на Украине из-за хрупкости "стабильности" киевского режима", - добавил он.
По мнению эксперта, Зеленский в конечном итоге примет условия, хотя и будет искать способы так или иначе дискредитировать Россию и продолжать провокации, ведь "только при затянувшемся конфликте Зеленский может сохранить незаконный контроль над Украиной".
Кастеглионе добавил, что поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает, что слова Киева ничего не гарантируют.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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