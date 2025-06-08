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В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами - РИА Новости, 08.06.2025
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23:00 08.06.2025 (обновлено: 23:21 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/pensioner-2021679844.html
В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами
В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами - РИА Новости, 08.06.2025
В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами
Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили местного пенсионера,... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:00:00+03:00
2025-06-08T23:21:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
средняя азия
александр бастрыкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили местного пенсионера, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону. В воскресение ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, якобы снятое в хуторе Денисов в Мартыновском районе Ростовской области. Судя по кадрам, между местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В комментариях к видео утверждалось, что вечером в субботу якобы дети мигрантов из Средней Азии – турок-месхетинцев – избили толпой пенсионера. Утверждается, что после этого инцидента жители хутора просят защиты у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ростовская полиция по факту конфликта начала проверку. "Полицейские проводят проверку по факту конфликта, случившегося в Мартыновском районе", - говорится в сообщении главка МВД РФ по региону. По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. После чего словесная перепалка переросла в драку. "Один из зачинщиков конфликта обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных других участников инцидента", - говорится в сообщении. В ведомстве не опровергли информацию, что в конфликте принимали участие дети мигрантов. Вместе с тем установлено, что конфликт не имел межнациональной подоплеки, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250303/izbil--2002737332.html
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ростовская область
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происшествия, россия, ростовская область, средняя азия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Средняя Азия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами

В Ростовской области проверяют сообщения об избиении пенсионера детьми мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили местного пенсионера, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.
В воскресение ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, якобы снятое в хуторе Денисов в Мартыновском районе Ростовской области. Судя по кадрам, между местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В комментариях к видео утверждалось, что вечером в субботу якобы дети мигрантов из Средней Азии – турок-месхетинцев – избили толпой пенсионера. Утверждается, что после этого инцидента жители хутора просят защиты у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ростовская полиция по факту конфликта начала проверку.
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"Полицейские проводят проверку по факту конфликта, случившегося в Мартыновском районе", - говорится в сообщении главка МВД РФ по региону.
По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. После чего словесная перепалка переросла в драку.
"Один из зачинщиков конфликта обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных других участников инцидента", - говорится в сообщении.
В ведомстве не опровергли информацию, что в конфликте принимали участие дети мигрантов. Вместе с тем установлено, что конфликт не имел межнациональной подоплеки, подчеркнули в пресс-службе.
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