https://ria.ru/20250608/pensioner-2021679844.html

В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами

В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами - РИА Новости, 08.06.2025

В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами

Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили местного пенсионера,... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T23:00:00+03:00

2025-06-08T23:00:00+03:00

2025-06-08T23:21:00+03:00

происшествия

россия

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александр бастрыкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили местного пенсионера, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону. В воскресение ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, якобы снятое в хуторе Денисов в Мартыновском районе Ростовской области. Судя по кадрам, между местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В комментариях к видео утверждалось, что вечером в субботу якобы дети мигрантов из Средней Азии – турок-месхетинцев – избили толпой пенсионера. Утверждается, что после этого инцидента жители хутора просят защиты у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ростовская полиция по факту конфликта начала проверку. "Полицейские проводят проверку по факту конфликта, случившегося в Мартыновском районе", - говорится в сообщении главка МВД РФ по региону. По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. После чего словесная перепалка переросла в драку. "Один из зачинщиков конфликта обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных других участников инцидента", - говорится в сообщении. В ведомстве не опровергли информацию, что в конфликте принимали участие дети мигрантов. Вместе с тем установлено, что конфликт не имел межнациональной подоплеки, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250303/izbil--2002737332.html

https://ria.ru/20250415/sk-2011399212.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростовская область, средняя азия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)