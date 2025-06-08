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В Ливане прокомментировали отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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02:05 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/otkaz-2021580209.html
В Ливане прокомментировали отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ
В Ливане прокомментировали отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
В Ливане прокомментировали отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ
Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ представляет собой саботаж стамбульских договоренностей и попытку убежать от реальности, заявили РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:05:00+03:00
2025-06-08T02:05:00+03:00
киев
украина
ливан
владимир мединский
вооруженные силы украины
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БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ представляет собой саботаж стамбульских договоренностей и попытку убежать от реальности, заявили РИА Новости ливанские эксперты. "Это уже второй подобный шаг режима Зеленского, направленный на срыв переговорного процесса. Нынешние действия Киева - это попытка убежать от реальности, в которой оказался украинский режим", - сказал эксперт по международным отношениям Рабиа Гысн. Эксперт отметил, что Киев таким образом демонстрирует совершенно несерьезное отношение к переговорному процессу. "Это фактический саботаж гуманитарного соглашения, достигнутого в Стамбуле. Зеленский нарушил договоренности по оговоренной заранее схеме, которая предполагала полный обмен пленными и репатриацию останков", - подчеркнул профессор политологии и международных отношений в Исламском университете Ливана Али Байдун. По его мнению, Киев сознательно затягивает процесс, чтобы использовать этот вопрос как инструмент давления на Москву. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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киев, украина, ливан, владимир мединский, вооруженные силы украины
Киев, Украина, Ливан, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
В Ливане прокомментировали отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ

Профессор Байдун: отказ Киева забирать тела является саботажем

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ представляет собой саботаж стамбульских договоренностей и попытку убежать от реальности, заявили РИА Новости ливанские эксперты.
"Это уже второй подобный шаг режима Зеленского, направленный на срыв переговорного процесса. Нынешние действия Киева - это попытка убежать от реальности, в которой оказался украинский режим", - сказал эксперт по международным отношениям Рабиа Гысн.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска Новая Гута в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
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Эксперт отметил, что Киев таким образом демонстрирует совершенно несерьезное отношение к переговорному процессу.
"Это фактический саботаж гуманитарного соглашения, достигнутого в Стамбуле. Зеленский нарушил договоренности по оговоренной заранее схеме, которая предполагала полный обмен пленными и репатриацию останков", - подчеркнул профессор политологии и международных отношений в Исламском университете Ливана Али Байдун.
По его мнению, Киев сознательно затягивает процесс, чтобы использовать этот вопрос как инструмент давления на Москву.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Вчера, 23:53
 
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