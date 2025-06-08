В Ливане прокомментировали отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ
Профессор Байдун: отказ Киева забирать тела является саботажем
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Отказ Киева забирать тела военнослужащих ВСУ представляет собой саботаж стамбульских договоренностей и попытку убежать от реальности, заявили РИА Новости ливанские эксперты.
"Это уже второй подобный шаг режима Зеленского, направленный на срыв переговорного процесса. Нынешние действия Киева - это попытка убежать от реальности, в которой оказался украинский режим", - сказал эксперт по международным отношениям Рабиа Гысн.
Эксперт отметил, что Киев таким образом демонстрирует совершенно несерьезное отношение к переговорному процессу.
"Это фактический саботаж гуманитарного соглашения, достигнутого в Стамбуле. Зеленский нарушил договоренности по оговоренной заранее схеме, которая предполагала полный обмен пленными и репатриацию останков", - подчеркнул профессор политологии и международных отношений в Исламском университете Ливана Али Байдун.
По его мнению, Киев сознательно затягивает процесс, чтобы использовать этот вопрос как инструмент давления на Москву.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.