https://ria.ru/20250608/opasnost-2021623010.html
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:28:00+03:00
2025-06-08T13:28:00+03:00
2025-06-08T14:30:00+03:00
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал "Ракетная опасность"!" - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности на территории Краснодарского края начал поступать в 13:19.В 13.44 на территории края объявили авиационную опасность."На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.В оповещении граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
https://ria.ru/20250608/opasnost-2021622190.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
МЧС сообщило о ракетной опасности в Краснодарском крае