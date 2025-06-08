https://ria.ru/20250608/opasnost-2021623010.html

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T13:28:00+03:00

2025-06-08T13:28:00+03:00

2025-06-08T14:30:00+03:00

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал "Ракетная опасность"!" - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности на территории Краснодарского края начал поступать в 13:19.В 13.44 на территории края объявили авиационную опасность."На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.В оповещении граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

https://ria.ru/20250608/opasnost-2021622190.html

краснодарский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность