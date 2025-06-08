https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021590435.html
В Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 08.06.2025
В Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T07:42:00+03:00
2025-06-08T07:42:00+03:00
2025-06-08T07:47:00+03:00
калуга
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Калуга ("Грабцево") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021590284.html
калуга
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калуга, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: в Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты