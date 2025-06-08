https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021590284.html
Во Внуково отменили временные ограничения на полеты
Во Внуково отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.06.2025
Во Внуково отменили временные ограничения на полеты
Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены во аэропорту "Внуково", сообщила авиагавань. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T07:39:00+03:00
2025-06-08T07:39:00+03:00
2025-06-08T07:41:00+03:00
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены во аэропорту "Внуково", сообщила авиагавань."Временные ограничения по использованию воздушного пространства с 07:27 отменены. Международный аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы", - сообщили во "Внуково".
https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021589112.html
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внуково (аэропорт)
Во Внуково отменили временные ограничения на полеты
Во Внуково отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов