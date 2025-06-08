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В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.06.2025
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06:56 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021589112.html
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.06.2025
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:56:00+03:00
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Домодедово", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021588988.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Домодедово", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
06:49
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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