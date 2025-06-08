https://ria.ru/20250608/ogranicheniya-2021588988.html

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.06.2025

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила авиагавань. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:49:00+03:00

2025-06-08T06:49:00+03:00

2025-06-08T06:54:00+03:00

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила авиагавань."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 6:28 мск. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания", - сообщили во "Внуково".

https://ria.ru/20250607/aeroport-2021574374.html

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2025

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внуково (аэропорт)