https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html
Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России
Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России - РИА Новости, 08.06.2025
Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России
Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild призвал Запад ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:11:00+03:00
2025-06-08T15:11:00+03:00
2025-06-08T15:11:00+03:00
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европа
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild призвал Запад ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT."Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения", — подчеркнул литовский политик.Он также призвал ввести ограничения против энергетических компаний Nord Stream AG, "Росатом", "Газпром" и "Лукойл".Как заявлял президент Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России уже ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, то конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021610519.html
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россия, литва, европа, гитанас науседа, владимир путин, swift, bild, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Литва, Европа, Гитанас Науседа, Владимир Путин, SWIFT, Bild, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России
Президент Литвы Науседа потребовал отключить все банки России от SWIFT