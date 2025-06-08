https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html

Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России

Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России - РИА Новости, 08.06.2025

Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild призвал Запад ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:11:00+03:00

2025-06-08T15:11:00+03:00

2025-06-08T15:11:00+03:00

россия

литва

европа

гитанас науседа

владимир путин

swift

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild призвал Запад ввести максимальные санкции против России, отключив все ее банки от SWIFT."Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения", — подчеркнул литовский политик.Он также призвал ввести ограничения против энергетических компаний Nord Stream AG, "Росатом", "Газпром" и "Лукойл".Как заявлял президент Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России уже ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, то конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20250608/frantsiya-2021610519.html

https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html

россия

литва

европа

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россия, литва, европа, гитанас науседа, владимир путин, swift, bild, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире