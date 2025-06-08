СМИ забили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море
IFQ: учения НАТО в Балтийском море могут спровоцировать войну с Россией
© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Учения Североатлантического альянса в Балтийском море могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
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"В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия. Это "совпадение" больше похоже на демонстрацию силы двух блоков, но рискует привести к инцидентам и эскалации", — говорится в публикации.
Обозреватели опасаются, что учения западных стран и России могут привести к инциденту, который перерастет в открытый конфликт.
Российские корабли при поддержке авиации начали тренировки в Балтийском море 27 мая.
В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники. В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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