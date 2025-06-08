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СМИ забили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 08.06.2025
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09:17 08.06.2025 (обновлено: 15:48 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/nato-2021594836.html
СМИ забили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море
СМИ забили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ забили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море
Учения Североатлантического альянса в Балтийском море могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:17:00+03:00
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россия
балтийское море
германия
нато
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Учения Североатлантического альянса в Балтийском море могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия. Это "совпадение" больше похоже на демонстрацию силы двух блоков, но рискует привести к инцидентам и эскалации", — говорится в публикации.Обозреватели опасаются, что учения западных стран и России могут привести к инциденту, который перерастет в открытый конфликт.Российские корабли при поддержке авиации начали тренировки в Балтийском море 27 мая.В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники. В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.Страны НАТО на этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021512102.html
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россия, балтийское море, германия, нато, в мире
Россия, Балтийское море, Германия, НАТО, В мире
СМИ забили тревогу из-за хода НАТО против России в Балтийском море

IFQ: учения НАТО в Балтийском море могут спровоцировать войну с Россией

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Учения Североатлантического альянса в Балтийском море могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
«
"В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия. Это "совпадение" больше похоже на демонстрацию силы двух блоков, но рискует привести к инцидентам и эскалации", — говорится в публикации.
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Российские корабли при поддержке авиации начали тренировки в Балтийском море 27 мая.
В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники. В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Страны НАТО на этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияБалтийское мореГерманияНАТОВ мире
 
 
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