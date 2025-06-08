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Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов - РИА Новости, 08.06.2025
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02:17 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/nasledstvo-2021578575.html
Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов
Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов - РИА Новости, 08.06.2025
Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов
По закону наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:17:00+03:00
2025-06-08T02:17:00+03:00
экономика
елена кудерко
наследство
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По закону наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Прежде всего, это касается застрахованных долгов, например, кредитов. В случае наступления страхового случая долг гасит страховая компания. Второй случай — истечение срока давности. По кредитам он составляет три года, и все требования к наследникам должны быть заявлены через суд.Третий случай — оплата наследниками долга тем кредиторам, которые обратились раньше. Они имеют преимущество, а опоздавшие кредиторы в большинстве случаев не могут это оспорить.И, наконец, четвертый случай — банкротство наследства. Это применяется в случае, когда долгов больше, чем имущества. Долги в этом случае списываются в судебном порядке.“Поддержку в принятии взвешенного решения относительно вступления в наследство могут оказать нотариусы, которым предоставлено право делать запрос в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя", — заключила Кудерко.
https://ria.ru/20250315/nasledstvo-2005137642.html
https://ria.ru/20250315/nasledstvo-2005137642.html
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экономика, елена кудерко, наследство
Экономика, Елена Кудерко, Наследство
Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов

Адвокат Кудерко: есть исключения, позволяющие стать наследником без уплаты долга

© Depositphotos.com / stokketeРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Работа юриста. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По закону наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Прежде всего, это касается застрахованных долгов, например, кредитов. В случае наступления страхового случая долг гасит страховая компания. Второй случай — истечение срока давности. По кредитам он составляет три года, и все требования к наследникам должны быть заявлены через суд.
Юрист - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство
15 марта, 02:17
Третий случай — оплата наследниками долга тем кредиторам, которые обратились раньше. Они имеют преимущество, а опоздавшие кредиторы в большинстве случаев не могут это оспорить.
И, наконец, четвертый случай — банкротство наследства. Это применяется в случае, когда долгов больше, чем имущества. Долги в этом случае списываются в судебном порядке.
“Поддержку в принятии взвешенного решения относительно вступления в наследство могут оказать нотариусы, которым предоставлено право делать запрос в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя", — заключила Кудерко.
Юрист - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство
15 марта, 02:17
 
ЭкономикаЕлена КудеркоНаследство
 
 
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