https://ria.ru/20250608/nasledstvo-2021578575.html

Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов

Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов - РИА Новости, 08.06.2025

Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов

По закону наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:17:00+03:00

2025-06-08T02:17:00+03:00

2025-06-08T02:17:00+03:00

экономика

елена кудерко

наследство

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По закону наследники отвечают за долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, но из этого правила есть исключения, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Прежде всего, это касается застрахованных долгов, например, кредитов. В случае наступления страхового случая долг гасит страховая компания. Второй случай — истечение срока давности. По кредитам он составляет три года, и все требования к наследникам должны быть заявлены через суд.Третий случай — оплата наследниками долга тем кредиторам, которые обратились раньше. Они имеют преимущество, а опоздавшие кредиторы в большинстве случаев не могут это оспорить.И, наконец, четвертый случай — банкротство наследства. Это применяется в случае, когда долгов больше, чем имущества. Долги в этом случае списываются в судебном порядке.“Поддержку в принятии взвешенного решения относительно вступления в наследство могут оказать нотариусы, которым предоставлено право делать запрос в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя", — заключила Кудерко.

https://ria.ru/20250315/nasledstvo-2005137642.html

https://ria.ru/20250315/nasledstvo-2005137642.html

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экономика, елена кудерко, наследство