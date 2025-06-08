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Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам - РИА Новости, 08.06.2025
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11:00 08.06.2025 (обновлено: 16:03 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html
Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам
Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам - РИА Новости, 08.06.2025
Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам
Воюющий на стороне киевского режима финский наемник предостерег своих сограждан от участия в конфликте на Украине, пишет Yle. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:00:00+03:00
2025-06-08T16:03:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
сергей лавров
афганистан
мария захарова
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Воюющий на стороне киевского режима финский наемник предостерег своих сограждан от участия в конфликте на Украине, пишет Yle.&quot;Я говорю финнам: эта страна станет вашей могилой, вы выбросите всю оставшуюся жизнь на помойку. Не стоит сюда приезжать&quot;, — призвал военный с позывным Пекка.По его словам, большинство финских соотечественников, желающих приехать на Украину и воевать за ВСУ, в итоге отказались от этих планов.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляют на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html
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украина
ближний восток
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в мире, украина, ближний восток, сергей лавров, афганистан, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Ближний Восток, Сергей Лавров, Афганистан, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам

Yle: финский наемник призвал своих соотечественников не воевать за Украину

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Воюющий на стороне киевского режима финский наемник предостерег своих сограждан от участия в конфликте на Украине, пишет Yle.
«

"Я говорю финнам: эта страна станет вашей могилой, вы выбросите всю оставшуюся жизнь на помойку. Не стоит сюда приезжать", — призвал военный с позывным Пекка.

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По его словам, большинство финских соотечественников, желающих приехать на Украину и воевать за ВСУ, в итоге отказались от этих планов.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляют на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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В миреУкраинаБлижний ВостокСергей ЛавровАфганистанМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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