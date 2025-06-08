https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html

Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам

Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам - РИА Новости, 08.06.2025

Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам

Воюющий на стороне киевского режима финский наемник предостерег своих сограждан от участия в конфликте на Украине, пишет Yle. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:00:00+03:00

2025-06-08T11:00:00+03:00

2025-06-08T16:03:00+03:00

в мире

украина

ближний восток

сергей лавров

афганистан

мария захарова

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Воюющий на стороне киевского режима финский наемник предостерег своих сограждан от участия в конфликте на Украине, пишет Yle."Я говорю финнам: эта страна станет вашей могилой, вы выбросите всю оставшуюся жизнь на помойку. Не стоит сюда приезжать", — призвал военный с позывным Пекка.По его словам, большинство финских соотечественников, желающих приехать на Украину и воевать за ВСУ, в итоге отказались от этих планов.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляют на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html

украина

ближний восток

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ближний восток, сергей лавров, афганистан, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)