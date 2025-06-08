https://ria.ru/20250608/muzey-2021682980.html

В Севастополе оценили сроки строительства Российской галереи искусств

В Севастополе оценили сроки строительства Российской галереи искусств - РИА Новости, 08.06.2025

В Севастополе оценили сроки строительства Российской галереи искусств

Строительство музея с Российской галереей искусств в Севастополе планируют завершить в конце года, идет благоустройство парковой зоны, возводимый рядом театр... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T23:29:00+03:00

2025-06-08T23:29:00+03:00

2025-06-08T23:29:00+03:00

культура

севастополь

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Строительство музея с Российской галереей искусств в Севастополе планируют завершить в конце года, идет благоустройство парковой зоны, возводимый рядом театр оперы и балета откроется в 2026 году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Строительство масштабного культурно-паркового кластера в Севастополе ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. "На мысе Хрустальном завершается благоустройство территории возле строящегося музейного комплекса Российской галереи искусств… Здание музея с одной стороны обшивают белыми панелями из декоративного бетона. Со стороны главного входа завершается монтаж стеклянного купола, словно пронзающего здание насквозь и закрывающего потребность в естественном освещении. Внутри здания идут чистовые отделочные работы и заключительные работы по инженерным системам", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В парке возле будущего музея уже установлены фонари и скамьи под навесами, сейчас здесь высаживают растения. Вечером можно увидеть специальную архитектурную подсветку, подчёркивающую нестандартные формы здания и изгибы прогулочной зоны. Строители сохранили расположенные на территории парка объекты культурного наследия: складской навес 1844 года, остатки стен "Форта Меншикова", торговые ряды и подпорную стену конца 19 — начала 20 века. В дальнейшем Российская галерея искусств планирует разнообразить прогулочную зону парком скульптур, отметил губернатор. Музей, по словам губернатора, будет пятиуровневым. Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства Глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займёт галерея героев Севастополя. Общая площадь выставочных залов превысит 3 тысячи квадратов. В музее также будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации, центр цифрового искусства. Как отметил Развожаев, автор проекта - классик мировой архитектуры Вольф Прикс. Он создал сложнейший комплекс, наполненный самыми современными технологическими решениями. Напротив музея возводится Театр оперы и балета, который также проектировал австрийский архитектор. Доминанта культурного кластера постепенно приобретает законченный вид, отметил губернатор. Сейчас строители монтируют белые панели из декоративного бетона на крыше здания. Под парящей консолью формируется прогулочное пространство, которое будет объединено со сквером у памятника Солдату и Матросу. Основное внимание приковано к главному входу: сейчас строители заканчивают монтаж металлических стеклопакетов и уже скоро приступят к витражному остеклению. В большом фойе, куда будут заходить зрители и гости театра, будет много света. Ни одна деталь металлоконструкций театра не повторяется и, соответственно, каждый стеклопакет тоже уникален, написал глава региона. "Работы на мысе Хрустальном не останавливаются ни на минуту. Уже в конце этого года Российская галерея искусств планирует открыть первую выставку в здании музея. Театр оперы и балета строители должны сдать в следующем году. Академия хореографии, которую мы открыли в прошлом году, работает вовсю: дети обучаются балетному искусству в новом здании" , - написал губернатор. На территории современного общественного пространства от Артиллерийской до Карантинной бухты в районе мыса Хрустальный строится масштабный культурно-парковый кластер. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс в честь защитников Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и музей. Зрительный зал театра рассчитан на 1,1 тысячи посетителей, а его большая смотровая площадка будет выдаваться в море на 35 метров, с нее будет открываться вид на вход в бухту и исторические батареи города.

https://ria.ru/20250313/sevastopol-2004785904.html

https://ria.ru/20250114/putin-1993725634.html

https://ria.ru/20250507/sevastopol-2015577830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, новости культуры