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Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации - РИА Новости, 08.06.2025
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19:05 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/murashko-2021659004.html
Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации
Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации - РИА Новости, 08.06.2025
Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации
Система здравоохранения в России будет проводить учебы, чтобы медики были готовы в любой ситуации оказывать медицинскую помощь, сообщил глава Минздрава РФ... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:05:00+03:00
2025-06-08T19:05:00+03:00
здоровье - общество
россия
брянская область
выгоничский район
михаил мурашко
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в России будет проводить учебы, чтобы медики были готовы в любой ситуации оказывать медицинскую помощь, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его комментарий показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в сюжете о работе медиков после ЧП в Брянской области. "Начиная с периода пандемии система получила достаточно мощный толчок. Это касается и поддержки скорой помощи, и центров медицины катастроф, которые полностью переформатированы, это и мобильные госпитали, которые сегодня используются в нашей практике. Конечно, мы и будем проводить в том числе и учебы для того, чтобы быть готовыми в любой ситуации оказывать медицинскую помощь", - сказал Мурашко. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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россия
брянская область
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здоровье - общество, россия, брянская область, выгоничский район, михаил мурашко, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Здоровье - Общество, Россия, Брянская область, Выгоничский район, Михаил Мурашко, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации

Мурашко: система здравоохранения готовится к оказанию медпомощи в любой ситуации

© РИА Новости / Евгений СамаринСотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи у служебных автомобилей
Сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи у служебных автомобилей - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Евгений Самарин
Сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи у служебных автомобилей. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в России будет проводить учебы, чтобы медики были готовы в любой ситуации оказывать медицинскую помощь, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Его комментарий показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в сюжете о работе медиков после ЧП в Брянской области.
«
"Начиная с периода пандемии система получила достаточно мощный толчок. Это касается и поддержки скорой помощи, и центров медицины катастроф, которые полностью переформатированы, это и мобильные госпитали, которые сегодня используются в нашей практике. Конечно, мы и будем проводить в том числе и учебы для того, чтобы быть готовыми в любой ситуации оказывать медицинскую помощь", - сказал Мурашко.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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Здоровье - ОбществоРоссияБрянская областьВыгоничский районМихаил МурашкоАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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