https://ria.ru/20250608/murashko-2021659004.html

Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации

Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации - РИА Новости, 08.06.2025

Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации

Система здравоохранения в России будет проводить учебы, чтобы медики были готовы в любой ситуации оказывать медицинскую помощь, сообщил глава Минздрава РФ... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:05:00+03:00

2025-06-08T19:05:00+03:00

2025-06-08T19:05:00+03:00

здоровье - общество

россия

брянская область

выгоничский район

михаил мурашко

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в России будет проводить учебы, чтобы медики были готовы в любой ситуации оказывать медицинскую помощь, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его комментарий показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в сюжете о работе медиков после ЧП в Брянской области. "Начиная с периода пандемии система получила достаточно мощный толчок. Это касается и поддержки скорой помощи, и центров медицины катастроф, которые полностью переформатированы, это и мобильные госпитали, которые сегодня используются в нашей практике. Конечно, мы и будем проводить в том числе и учебы для того, чтобы быть готовыми в любой ситуации оказывать медицинскую помощь", - сказал Мурашко. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020259801.html

россия

брянская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, брянская область, выгоничский район, михаил мурашко, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области