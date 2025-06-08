Мурашко рассказал о подготовке медиков к работе в любой ситуации
Мурашко: система здравоохранения готовится к оказанию медпомощи в любой ситуации
© РИА Новости / Евгений СамаринСотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи у служебных автомобилей
Сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи у служебных автомобилей. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн - РИА Новости. Система здравоохранения в России будет проводить учебы, чтобы медики были готовы в любой ситуации оказывать медицинскую помощь, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Его комментарий показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в сюжете о работе медиков после ЧП в Брянской области.
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"Начиная с периода пандемии система получила достаточно мощный толчок. Это касается и поддержки скорой помощи, и центров медицины катастроф, которые полностью переформатированы, это и мобильные госпитали, которые сегодня используются в нашей практике. Конечно, мы и будем проводить в том числе и учебы для того, чтобы быть готовыми в любой ситуации оказывать медицинскую помощь", - сказал Мурашко.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.