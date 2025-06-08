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В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 08.06.2025
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22:04 08.06.2025 (обновлено: 22:05 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021676149.html
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 08.06.2025
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД
Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве после подтопления проезжей части восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 08.06.2025
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2025-06-08T22:05:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве после подтопления проезжей части восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее сообщалось, что подтопление проезжей части произошло на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве, движение в районе происшествия затруднено. "Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД (в районе съезда №14) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Москва, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД

В Москве восстановили движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДвижение автотранспорта на МКАД
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Движение автотранспорта на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве после подтопления проезжей части восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что подтопление проезжей части произошло на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве, движение в районе происшествия затруднено.
"Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД (в районе съезда №14) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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