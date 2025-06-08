https://ria.ru/20250608/moskva-2021676149.html

В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД

В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 08.06.2025

В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД

Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве после подтопления проезжей части восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:04:00+03:00

2025-06-08T22:04:00+03:00

2025-06-08T22:05:00+03:00

происшествия

москва

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве после подтопления проезжей части восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее сообщалось, что подтопление проезжей части произошло на внутренней стороне 15-го километра МКАД в Москве, движение в районе происшествия затруднено. "Движение на внутренней стороне 15-го километра МКАД (в районе съезда №14) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250608/dtp-2021673274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, обрушение железнодорожного моста в курской области