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МЧС предупредило о возможных смерчах в Москве в понедельник
МЧС предупредило о возможных смерчах в Москве в понедельник - РИА Новости, 08.06.2025
МЧС предупредило о возможных смерчах в Москве в понедельник
Опасность формирования смерчей присутствует в ночное время в понедельник в столице, также сохранится дождь и ожидается ливень, гроза, град, сообщает... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:54:00+03:00
2025-06-08T20:54:00+03:00
2025-06-08T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность формирования смерчей присутствует в ночное время в понедельник в столице, также сохранится дождь и ожидается ливень, гроза, град, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков, Росгидромет в период с 21 часа 8 июня до 3 часов ночи 9 июня местами по Москве сохранится очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей", - говорится в сообщении.МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.О сохранении непогоды в ночь на понедельник предупредил и комплекс городского хозяйства. Отмечается, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"..
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, день победы, происшествия
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, День Победы, Происшествия
МЧС предупредило о возможных смерчах в Москве в понедельник
МЧС предупредило об опасности формирования смерчей в Москве в ночное время