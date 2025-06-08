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Во время пожара в Москве сотрудники МЧС спасли 33 человека - РИА Новости, 08.06.2025
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20:41 08.06.2025 (обновлено: 20:52 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021668612.html
Во время пожара в Москве сотрудники МЧС спасли 33 человека
Во время пожара в Москве сотрудники МЧС спасли 33 человека - РИА Новости, 08.06.2025
Во время пожара в Москве сотрудники МЧС спасли 33 человека
Сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:41:00+03:00
2025-06-08T20:52:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Пермская, дом 1, строение 9. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Загорание оборудования и личных вещей произошло на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных с верхних этажей спасено 33 человека, переданы для осмотра медикам. К сожалению, один человек пострадал, один человек погиб", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены более 20 человек и семь единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва
Во время пожара в Москве сотрудники МЧС спасли 33 человека

Во время пожара в Москве сотрудники МЧС спасли 33 человека, есть погибший

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве
Ликвидация пожара административно-складском комплексе на улице Пермская в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© МЧС России/Telegram
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Пермская, дом 1, строение 9. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Загорание оборудования и личных вещей произошло на третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных с верхних этажей спасено 33 человека, переданы для осмотра медикам. К сожалению, один человек пострадал, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены более 20 человек и семь единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосква
 
 
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