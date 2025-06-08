https://ria.ru/20250608/moskva-2021666513.html

Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара

Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара - РИА Новости, 08.06.2025

Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара

Движение по Проектируемому проезду №64 рядом с Большой Семеновской улицей на которой произошел пожар, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:22:00+03:00

2025-06-08T20:22:00+03:00

2025-06-08T20:48:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668990_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_ca0011ef8d0aa42c64073ef88c51dcd6.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение по Проектируемому проезду №64 рядом с Большой Семеновской улицей на которой произошел пожар, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее МЧС РФ сообщало, что административное двухэтажное здание горело на Большой Семеновской улице в Москве. Позднее пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. "Движение по Проектируемому проезду №64 восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250608/livneka-2021664538.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)