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Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара - РИА Новости, 08.06.2025
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20:22 08.06.2025 (обновлено: 20:48 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021666513.html
Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара
Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара - РИА Новости, 08.06.2025
Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара
Движение по Проектируемому проезду №64 рядом с Большой Семеновской улицей на которой произошел пожар, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:22:00+03:00
2025-06-08T20:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение по Проектируемому проезду №64 рядом с Большой Семеновской улицей на которой произошел пожар, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее МЧС РФ сообщало, что административное двухэтажное здание горело на Большой Семеновской улице в Москве. Позднее пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. "Движение по Проектируемому проезду №64 восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Около Большой Семеновской улицы в Москве восстановили движение после пожара

Движение по Проектируемому проезду №64 рядом с местом пожара восстановили

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в административном здании на Большой Семеновской
Ликвидация пожара в административном здании на Большой Семеновской - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© МЧС России/Telegram
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение по Проектируемому проезду №64 рядом с Большой Семеновской улицей на которой произошел пожар, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее МЧС РФ сообщало, что административное двухэтажное здание горело на Большой Семеновской улице в Москве. Позднее пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
"Движение по Проектируемому проезду №64 восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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