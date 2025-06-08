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Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта
Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта - РИА Новости, 08.06.2025
Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта
Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:44:00+03:00
2025-06-08T19:44:00+03:00
2025-06-08T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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общество, москва, погода
Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта
Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за погоды