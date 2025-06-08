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На Большой Семеновской улице в Москве перекрыли проезд из-за пожара
На Большой Семеновской улице в Москве перекрыли проезд из-за пожара - РИА Новости, 08.06.2025
На Большой Семеновской улице в Москве перекрыли проезд из-за пожара
Движение перекрыто по проектируемому проезду рядом с Большой Семеновской улицей в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:55:00+03:00
2025-06-08T18:55:00+03:00
2025-06-08T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Движение перекрыто по проектируемому проезду рядом с Большой Семеновской улицей в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее МЧС РФ сообщало, что административное двухэтажное здание горит на Большой Семеновской улице в Москве. Позднее пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. "В связи с пожаром на Большой Семеновской улице, д. 49А, перекрыто движение по проектируемому проезду № 64. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Большой Семеновской улице в Москве перекрыли проезд из-за пожара
В Москве перекрыли проезд рядом с Большой Семеновской улицей из-за пожара