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Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали

Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали - РИА Новости, 08.06.2025

Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали

Пожар в двухэтажном здании на Большой Семеновской улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:50:00+03:00

2025-06-08T18:50:00+03:00

2025-06-08T20:53:00+03:00

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коммерческая недвижимость

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании на Большой Семеновской улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что административное двухэтажное здание горит на Большой Семеновской улице в Москве. "Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуировано 30 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)