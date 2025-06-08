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Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали
Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали - РИА Новости, 08.06.2025
Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали
Пожар в двухэтажном здании на Большой Семеновской улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:50:00+03:00
2025-06-08T18:50:00+03:00
2025-06-08T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании на Большой Семеновской улице в Москве локализован на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что административное двухэтажное здание горит на Большой Семеновской улице в Москве. "Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуировано 30 человек", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали
Пожар в двухэтажном здании на Большой Семеновской улице в Москве локализовали