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На Большой Семеновской улице в Москве загорелось административное здание
На Большой Семеновской улице в Москве загорелось административное здание - РИА Новости, 08.06.2025
На Большой Семеновской улице в Москве загорелось административное здание
Административное двухэтажное здание на Большой Семеновской улице горит в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:48:00+03:00
2025-06-08T18:48:00+03:00
2025-06-08T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Административное двухэтажное здание на Большой Семеновской улице горит в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. "В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Большая Семёновская, дом 49А. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений в двухэтажном здании происходит загорание вентилируемого фасада. Пожарными расчетами проводится разведка и эвакуация людей из здания", - говорится в сообщении. К тушению привлечено более 50 человек личного состава и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250603/energosnabzhenie-2020702067.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Большой Семеновской улице в Москве загорелось административное здание
МЧС: административное здание горит на Большой Семеновской улице в Москве