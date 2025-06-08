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В День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода
В День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода - РИА Новости, 08.06.2025
В День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода
Дождливая и прохладная погода ожидается в День России 12 июня в московском регионе, воздух прогреется лишь до плюс 18 - плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:03:00+03:00
2025-06-08T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дождливая и прохладная погода ожидается в День России 12 июня в московском регионе, воздух прогреется лишь до плюс 18 - плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В четверг, в праздничный день, столичный регион окажется под влиянием северной периферии циклона, обходящего столицу с юга. Погода преимущественно облачная, дождливая и довольно холодная - всего лишь плюс 18 - плюс 20 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в пятницу пройдут кратковременные дожди, температура хоть и подрастет, но до нормы не дотянет. В регионе ожидается плюс 20 - плюс 22 градуса. "Следующие суббота с воскресеньем тоже не особо порадуют комфортной погодой. В субботу, правда, будет довольно солнечно и сухо, но прохладно - плюс 20 - плюс 22 градуса. В воскресенье будет теплее, но придут дожди при температуре плюс 22 - плюс 24 градуса", - заключил Леус.
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общество, россия, михаил леус, погода, москва
Общество, Россия, Михаил Леус, Погода, Москва
В День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода
Леус: в День России в Москве ожидается дождливая и прохладная погода