https://ria.ru/20250608/moskva-2021647298.html
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни - РИА Новости, 08.06.2025
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни
Удар молнии во время грозы в Москве не повлиял на работу Останкинской телебашни, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:48:00+03:00
2025-06-08T16:48:00+03:00
2025-06-08T17:03:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021647970_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_c8d7775ec3935fbb9f49876b03bb94be.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удар молнии во время грозы в Москве не повлиял на работу Останкинской телебашни, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни. Ранее видео удара молнии в Останкинскую телебашню появилось в социальных сетях. "Башня - это мощный громоотвод, поэтому внутри башни и в радиусе 200 метров от неё находиться безопасно при грозах. Удары молний не влияют на работу Останкинской телебашни", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250519/nauka-2016902165.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021647970_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_2754a80f84d9defe484d164c1ee3f760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни
Удар молнии во время грозы не повлиял на работу Останкинской телебашни