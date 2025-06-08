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Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни - РИА Новости, 08.06.2025
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16:48 08.06.2025 (обновлено: 17:03 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021647298.html
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни - РИА Новости, 08.06.2025
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни
Удар молнии во время грозы в Москве не повлиял на работу Останкинской телебашни, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удар молнии во время грозы в Москве не повлиял на работу Останкинской телебашни, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни. Ранее видео удара молнии в Останкинскую телебашню появилось в социальных сетях. "Башня - это мощный громоотвод, поэтому внутри башни и в радиусе 200 метров от неё находиться безопасно при грозах. Удары молний не влияют на работу Останкинской телебашни", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни

Удар молнии во время грозы не повлиял на работу Останкинской телебашни

© Кадр видео из соцсетейУдар молнии в Останкинскую телебашню
Удар молнии в Останкинскую телебашню - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Удар молнии в Останкинскую телебашню
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удар молнии во время грозы в Москве не повлиял на работу Останкинской телебашни, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни.
Ранее видео удара молнии в Останкинскую телебашню появилось в социальных сетях.
"Башня - это мощный громоотвод, поэтому внутри башни и в радиусе 200 метров от неё находиться безопасно при грозах. Удары молний не влияют на работу Останкинской телебашни", - говорится в сообщении.
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