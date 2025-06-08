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В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская" - РИА Новости, 08.06.2025
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16:08 08.06.2025 (обновлено: 17:58 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021642800.html
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская" - РИА Новости, 08.06.2025
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"
Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:08:00+03:00
2025-06-08T17:58:00+03:00
москва
происшествия
метро
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. Ранее ряд Telegram-каналов публиковал видео, на которых вода капает с потолка станции на балкон. "Станция "Комсомольская" Сокольнической линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды. Место огорожено, воду убирают работники", - рассказали в пресс-службе.
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москва, происшествия, метро
Москва, Происшествия, Метро
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"

На станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро устраняют подтекание воды

© Кадр видео из соцсетей Подтекание воды на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы
 Подтекание воды на станции Комсомольская Сокольнической линии метро Москвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
Ранее ряд Telegram-каналов публиковал видео, на которых вода капает с потолка станции на балкон.
"Станция "Комсомольская" Сокольнической линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды. Место огорожено, воду убирают работники", - рассказали в пресс-службе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы
6 июня, 11:12
 
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