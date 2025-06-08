https://ria.ru/20250608/moskva-2021642800.html
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская" - РИА Новости, 08.06.2025
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"
Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:08:00+03:00
2025-06-08T16:08:00+03:00
2025-06-08T17:58:00+03:00
москва
происшествия
метро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021652981_0:241:1406:1032_1920x0_80_0_0_903ac08b32d0e9ecedb22ded580db5a2.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. Ранее ряд Telegram-каналов публиковал видео, на которых вода капает с потолка станции на балкон. "Станция "Комсомольская" Сокольнической линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды. Место огорожено, воду убирают работники", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250606/efimov-2021161729.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021652981_0:109:1406:1164_1920x0_80_0_0_b3ebf10b5e12a137a95cd81a05f9e7c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, метро
Москва, Происшествия, Метро
В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"
На станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро устраняют подтекание воды