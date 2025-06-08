https://ria.ru/20250608/moskva-2021642800.html

В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"

В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская" - РИА Новости, 08.06.2025

В Москве устранят подтекание воды на станции метро "Комсомольская"

Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:08:00+03:00

2025-06-08T16:08:00+03:00

2025-06-08T17:58:00+03:00

москва

происшествия

метро

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подтекание воды устраняют на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро Москвы, инцидент не повлиял на работу станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки. Ранее ряд Telegram-каналов публиковал видео, на которых вода капает с потолка станции на балкон. "Станция "Комсомольская" Сокольнической линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды. Место огорожено, воду убирают работники", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250606/efimov-2021161729.html

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москва, происшествия, метро