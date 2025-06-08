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В Москве в воскресенье ожидаются грозы - РИА Новости, 08.06.2025
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09:52 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/moskva-2021598298.html
В Москве в воскресенье ожидаются грозы
В Москве в воскресенье ожидаются грозы - РИА Новости, 08.06.2025
В Москве в воскресенье ожидаются грозы
Грозы прогремят в Москве в воскресенье, местами они будут сопровождаться градом и шквалистыми усилениями ветра, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:52:00+03:00
2025-06-08T09:52:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Грозы прогремят в Москве в воскресенье, местами они будут сопровождаться градом и шквалистыми усилениями ветра, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать теплый сектор североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами грозы будут сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра. Сегодня самый теплый день уходящей недели - в Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, россия
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Россия
В Москве в воскресенье ожидаются грозы

В Москве в воскресенье ожидаются грозы и шквалистый ветер

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Грозы прогремят в Москве в воскресенье, местами они будут сопровождаться градом и шквалистыми усилениями ветра, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать теплый сектор североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами грозы будут сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра. Сегодня самый теплый день уходящей недели - в Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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