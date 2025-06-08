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ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.06.2025
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09:23 08.06.2025 (обновлено: 11:26 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021595277.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:23:00+03:00
2025-06-08T11:26:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. "Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Перед этим Собянин заявил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе.Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России сбили 61 дрон противника.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Собянин: ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
«
"Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
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7 июня, 08:00
Перед этим Собянин заявил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе.
Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России сбили 61 дрон противника.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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