https://ria.ru/20250608/moskva-2021595277.html

ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:23:00+03:00

2025-06-08T09:23:00+03:00

2025-06-08T11:26:00+03:00

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. "Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Перед этим Собянин заявил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе.Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России сбили 61 дрон противника.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250607/obstanovka-2021335220.html

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москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, безопасность