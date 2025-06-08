Власти Молдавии считают страну временным проектом, заявил эксперт
Историк Шаповалов: правительство Молдавии считает страну временным проектом
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Власти Молдавии рассчитывают, что в будущем страна станет частью Румынии, поэтому они относятся к республике как к временному проекту, считает молдавский политолог, историк Борис Шаповалов.
"Партия "Действие и солидарность" и президент Майя Санду относятся к этому государству как временщики. Большинство представителей власти - граждане Румынии, у них есть второй паспорт в кармане, они считают Молдавию временным проектом, мечтая об объединении с Румынией. Поэтому и к Молдавии они относятся соответственно", - заявил Шаповалов журналистам.
По его словам, власти рассчитывают, что в будущем Молдавия станет частью другой страны или сообщества.
"Они рассчитывают, что нам примут в ЕС или мы присоединимся к Румынии каким-то путем, там нас будут кормить и поить", - добавил эксперт.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.