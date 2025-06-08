Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие
Оппозиционер Шор: власти Молдавии пытаются запретить православие в стране
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются запретить православие в республике, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ*-сообщества.
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"В православной Молдове запрещают православие. Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти Молдавии не заинтересованы в сохранении православия в республике.
Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, "ущемления прав гагаузского народа".
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
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