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Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие - РИА Новости, 08.06.2025
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Религия
 
16:44 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/moldavija-2021646525.html
Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие
Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие - РИА Новости, 08.06.2025
Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие
Власти Молдавии пытаются запретить православие в республике, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:44:00+03:00
2025-06-08T16:44:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
россия
илан шор
евгения гуцул
традиционные ценности
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются запретить православие в республике, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ*-сообщества."В православной Молдове запрещают православие. Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти Молдавии не заинтересованы в сохранении православия в республике. "Злу не нужен мир. Ни в Гагаузии, ни в Молдавии в целом. И вера православная злу не нужна. Санду и ее желтую плесень от этого корежит. У сатанистов свои ценности. Гей-парад прямо из Бухареста завезут в Кишинев. И плевать им на народ, веру и традиции", - добавил оппозиционер. Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, "ущемления прав гагаузского народа". Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html
https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html
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молдавия, кишинев, россия, илан шор, евгения гуцул, традиционные ценности
Религия, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Евгения Гуцул, традиционные ценности
Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие

Оппозиционер Шор: власти Молдавии пытаются запретить православие в стране

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются запретить православие в республике, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ*-сообщества.
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Молдавская церковь сообщила о запрете провести крестный ход из-за ЛГБТ*
7 июня, 21:51
«
"В православной Молдове запрещают православие. Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти Молдавии не заинтересованы в сохранении православия в республике.
"Злу не нужен мир. Ни в Гагаузии, ни в Молдавии в целом. И вера православная злу не нужна. Санду и ее желтую плесень от этого корежит. У сатанистов свои ценности. Гей-парад прямо из Бухареста завезут в Кишинев. И плевать им на народ, веру и традиции", - добавил оппозиционер.
Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, "ущемления прав гагаузского народа".
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Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
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РелигияМолдавияКишиневРоссияИлан ШорЕвгения Гуцултрадиционные ценности
 
 
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