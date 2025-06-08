https://ria.ru/20250608/moldavija-2021646525.html

Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие

Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие - РИА Новости, 08.06.2025

Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие

Власти Молдавии пытаются запретить православие в республике, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:44:00+03:00

2025-06-08T16:44:00+03:00

2025-06-08T16:44:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

россия

илан шор

евгения гуцул

традиционные ценности

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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются запретить православие в республике, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ*-сообщества."В православной Молдове запрещают православие. Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти Молдавии не заинтересованы в сохранении православия в республике. "Злу не нужен мир. Ни в Гагаузии, ни в Молдавии в целом. И вера православная злу не нужна. Санду и ее желтую плесень от этого корежит. У сатанистов свои ценности. Гей-парад прямо из Бухареста завезут в Кишинев. И плевать им на народ, веру и традиции", - добавил оппозиционер. Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, "ущемления прав гагаузского народа". Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html

https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html

https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020185837.html

молдавия

кишинев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, кишинев, россия, илан шор, евгения гуцул, традиционные ценности