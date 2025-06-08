Партия коммунистов Молдавии призвала оппозицию объединиться
Партия коммунистов Молдавии призвала оппозицию объединиться для смены власти
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии должны объединить свои усилия, чтобы добиться смены власти, поскольку президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" мешают развитию страны, говорится в заявлении пресс-службы Партии коммунистов.
Члены ЦК Партии коммунистов Молдавии провели пленум, чтобы обсудить ситуацию в стране и подготовку к парламентских выборам.
"Назрела насущная необходимость консолидации прогосударственных, промолдавских сил с тем, чтобы вернуть стране компетентную и патриотичную власть, устранив главную угрозу для поступательного развития страны и благополучия народа в Молдавии – нынешнюю власть. Члены Центрального Комитета поддержали идею объединения левоцентристских сил, способных изменить положение дел в стране, по-настоящему решать вопросы интеграции Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии по итогам пленума.
Также коммунисты считают, что в рамках парламентских выборов нужно уделить внимание подготовке наблюдателей и представителей партии на избирательных участках, чтобы не допустить фальсификации итогов голосования.
Ранее платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия "Сердце Молдовы", а также Партия коммунистов.
Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.