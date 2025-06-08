https://ria.ru/20250608/moldavija-2021621248.html

Партия коммунистов Молдавии призвала оппозицию объединиться

Партия коммунистов Молдавии призвала оппозицию объединиться - РИА Новости, 08.06.2025

Партия коммунистов Молдавии призвала оппозицию объединиться

Оппозиционные силы в Молдавии должны объединить свои усилия, чтобы добиться смены власти, поскольку президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность"... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:56:00+03:00

2025-06-08T12:56:00+03:00

2025-06-08T12:56:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

sputnik молдова

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии должны объединить свои усилия, чтобы добиться смены власти, поскольку президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" мешают развитию страны, говорится в заявлении пресс-службы Партии коммунистов. Члены ЦК Партии коммунистов Молдавии провели пленум, чтобы обсудить ситуацию в стране и подготовку к парламентских выборам. "Назрела насущная необходимость консолидации прогосударственных, промолдавских сил с тем, чтобы вернуть стране компетентную и патриотичную власть, устранив главную угрозу для поступательного развития страны и благополучия народа в Молдавии – нынешнюю власть. Члены Центрального Комитета поддержали идею объединения левоцентристских сил, способных изменить положение дел в стране, по-настоящему решать вопросы интеграции Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии по итогам пленума. Также коммунисты считают, что в рамках парламентских выборов нужно уделить внимание подготовке наблюдателей и представителей партии на избирательных участках, чтобы не допустить фальсификации итогов голосования. Ранее платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия "Сердце Молдовы", а также Партия коммунистов. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567564.html

https://ria.ru/20250607/gagauzija-2021537214.html

https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021441568.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул