https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609545.html

Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных

Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных - РИА Новости, 08.06.2025

Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных

Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:12:00+03:00

2025-06-08T11:12:00+03:00

2025-06-08T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась."К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин.

https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина