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Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 08.06.2025 (обновлено: 11:22 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609545.html
Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных
Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных - РИА Новости, 08.06.2025
Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных
Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:12:00+03:00
2025-06-08T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась."К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных

Минобороны: РФ ждет от Украины подтверждения, что передача тел военных состоится

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИностранные журналисты ведут репортажи возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Иностранные журналисты ведут репортажи возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Иностранные журналисты ведут репортажи возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
"К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин.
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